Diputados acuden a conferencia de politólogo antiaborto y antigay

El conferencista argentino, Agustín Laje, se presentó este lunes 15 de marzo en el Congreso para advertirle a los diputados guatemaltecos "los riesgos de legislar a favor del aborto y la diversidad sexual".

___

___

Laje señaló que existe una "agenda globalista" que busca que los gobiernos legalicen el aborto. "En muchos países ya están legislando para que a los niños, al nacer, se les pueda colocar no hombre, no varón, no mujer sino género 'x' y que esa persona en su socialización pueda decir cuál es su sexo. Esto es absurdo en términos biológicos, es absurdo en términos científicos, pero esta es la ideología de moda", aseguró el politólogo durante la actividad.

El también escritor puso de ejemplo que en su país un hombre cambió de género para jubilarse antes de tiempo, porque en Argentina las mujeres pueden jubilarse a los 60 años y los hombres a los 65 años. "Ni siquiera se puso Martha, cambió la a por la o y se puso 'Sergia", dijo Laje.

El politólogo agregó que en España llevaron a un violador, que dijo ser mujer, a una cárcel de mujeres y abusó de cuatro de las internas, según Laje.

Laje señaló que también se busca impulsar la legalización del aborto en varios países. "El aborto acaba con el infante, lo descuartiza, lo aspira, lo revienta y lo tira en una bolsa de desechos patológicos", remarcó Laje.

Durante la actividad organizada por la Asociación La Familia Importa participó el presidente del Congreso, Allan Rodríguez, y varios legisladores como Julio Lainfiesta, Aníbal Rojas y Lucrecia de Palomo.

En redes sociales hubo comentarios acerca de que este evento es "retrógrado". Sin embargo, en el Palacio Legislativo no hubo oposición a la actividad.