Comisión de Finanzas se alista para emitir dictamen del Presupuesto 2026

De tener acuerdos, el presupuesto debería conocerse esta semana en el pleno del Congreso.

La Comisión de Finanzas Públicas y Moneda del Congreso de la República se reunirá este lunes para discutir y eventualmente firmar el dictamen del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2026.

De acuerdo con legisladores consultados, la tarde del domingo se notificó a los integrantes de la comisión que estaban citados para las 15 horas de este lunes, con el objetivo de analizar el documento final y proceder a su aprobación interna.

La firma del dictamen ocurriría tan solo seis días antes de que expire el período establecido en la Constitución Política de la República para que el pleno del Congreso conozca, discuta y apruebe el presupuesto.

El Congreso tiene como fecha limite para conocer el presupuesto el 30 de noviembre próximo. (Foto: Congreso / Soy502)

El artículo 171, inciso b, de la Constitución establece que es atribución del Congreso "aprobar, modificar o improbar, a más tardar treinta días antes de entrar en vigencia, el Presupuesto de Ingresos y Egresos del Estado".

Eso significa que la fecha límite para dar vida al presupuesto del próximo año mediante un decreto es el 30 de noviembre de cada año.

Si se logran consensos en el pleno, el Organismo Legislativo podría aprobar el presupuesto durante esta semana, sin embargo, para este periodo de sesiones ordinarias únicamente hay convocadas sesiones los martes y jueves y la segunda es para el tema de interpelaciones.

Qué pasa si no se aprueba

La propia Constitución señala que si "el presupuesto no hubiere sido aprobado por el Congreso, regirá de nuevo el presupuesto en vigencia en el ejercicio anterior, el cual podrá ser modificado o ajustado por el Congreso".

Este escenario obligaría a la administración pública a operar en 2026 con el presupuesto vigente de 2025, lo que podría limitar la ejecución de nuevas prioridades o programas.

La discusión del dictamen ocurre después de varias semanas en las que la Comisión de Finanzas recibiera a ministerios y entidades autónomas para justificar y defender sus requerimientos presupuestarios.

Si hay consenos los diputados podrían conocer el presupuesto esta semana. (Foto: Congreso / Soy502)

Entre las audiencias se expusieron necesidades operativas, ampliaciones para programas sociales, demandas de inversión, así como preocupaciones por recortes.

Estas sesiones permitieron a los diputados recopilar insumos técnicos y políticos antes de elaborar el documento que ahora será sometido a firma.