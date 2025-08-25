Diputados comenzarán a discutir la eliminación del impuesto sobre herencias

-

El Congreso podría decidir sobre una ley que exoneraría del pago de impuesto a quienes hereden una propiedad.

Después de 76 años de haberse creado, un impuesto podría dejar de existir en el país.

En la sesión que celebrará el Congreso este martes 26 de agosto se buscará aprobar en primera lectura la iniciativa de ley 6376. Su propósito es beneficiar a las personas que reciben un terreno o vivienda como herencia, pues ya no tendrían que pagarle a la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT).

Actualmente, esa obligación está normada en el Decreto 431, que establece diversos porcentajes para calcular el impuesto sobre herencias. Sin embargo, la intención es dejarlo sin efecto.

La Comisión de Economía y Comercio Exterior del Legislativo analizó el proyecto y consideró que es viable eliminarlo. Con su aval, ahora la propuesta está lista para convertirse en ley. El primer paso para ello se daría en la plenaria de este martes.

No prevén impacto para la recaudación

Cuando se emitió el dictamen, el entonces presidente de la sala legislativa, Jorge Ayala, indicó que se hicieron las consultas respectivas a la SAT y se determinó que la eliminación del impuesto no tendría mayores afectaciones en la recaudación.

Según indicó, lo que se capta actualmente con ese tributo representa el 0.4% de la recaudación fiscal, es decir, unos Q40 millones.

Por su parte, Cristian Álvarez, ponente de la propuesta, hizo ver que con la medida se busca garantizar "los derechos de propiedad para quien va a recibir un inmueble" como legado de sus padres, por ejemplo.

Asimismo, refirió que los procedimientos para heredar una propiedad serían más ágiles.

Lo que sigue

De concretarse lo planteado para la sesión del martes, la iniciativa empezaría el camino para su aprobación definitiva. No obstante, esto dependerá de los consensos que se alcancen entre las bancadas.