Diputados miden pulsos y Congreso sigue sin avanzar en aprobación de leyes

Igual que en sesiones anteriores, los diputados estuvieron reunidos durante horas, pero no aprobaron ningún decreto.

El pulso político continúa en el Congreso y la alianza que encabeza el oficialismo no consigue los votos necesarios para concretar la agenda legislativa que se ha propuesto para el segundo semestre del año.

Así quedó en evidencia en la sesión plenaria de este martes 26 de agosto, donde dos grupos midieron fuerzas y bloquearon cada uno los intereses del otro.

Aunque la sesión se inició con 44 diputados presentes en el hemiciclo parlamentario, conforme pasó el tiempo se marcó la asistencia de más de 100 representantes. (Foto: Congreso)

Aportes a militares y Codede

Por un lado, se rumoraba la intención de aprobar de urgencia nacional una iniciativa que permitiría a los consejos departamentales de desarrollo (Codede) asegurarse para el próximo año el uso de recursos que no han ejecutado en el presente ejercicio fiscal.

La facción de Vamos que sigue a Allan Rodríguez y los miembros del bloque Cabal que están con Luis Aguirre, entre otros grupos que se han definido como oposición, promueven tal proyecto.

Son ellos quienes también impulsan una reforma a la Ley Temporal de Desarrollo Integral, que otorga un aporte mensual de Q1 mil a exmiembros de tropa del Ejército que combatieron durante el conflicto armado interno. Con el cambio, se busca ampliar en tres años la vigencia de esa normativa e incluir en el beneficio a las viudas.

Esa iniciativa figuraba en la agenda de la sesión para su avance en primera lectura, pero, según confirmaron miembros de distintas bancadas, había intenciones de aprobarla en un solo debate. Sin embargo, el grupo no contaba con los votos necesarios.

El diputado Allan Rodríguez señaló a los oficialistas de no permitir el avance de la iniciativa que favorecería a las viudas de exmilitares. (Foto: Captura de video)

Oficialismo tampoco logra votos

Entretanto, los diputados que siguen fieles al Movimiento Semilla, encabezados por José Carlos Sanabria, pretendían continuar con la modificación de la Ley de Competencia, un proceso que quedó suspendido desde el pasado 13 de agosto.

En dos ocasiones propusieron, mediante una moción privilegiada, retomar el tema, así como aprobar en definitiva la reforma a la ley que rige el mecanismo de alianzas público-privadas. Sin embargo, no pasaron de los 77 votos, cuándo se necesitaban, como mínimo, 81.

Tal como se conoció desde el inicio del segundo período ordinario de sesiones, a ellos los apoyan 15 diputados que buscan crear el partido Raíces, una facción de Vamos y algunos integrantes de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), así como de TODOS, por mencionar algunos.

Aunque la oficialista Victoria Godoy Palala indicó a principios de este mes que se buscaba aglutinar la mayoría de votos para impulsar "una agenda de país", en la plenaria se evidenció que no han conseguido esa meta.

El diputado José Carlos Sanabria pidió el voto de las bancadas para reformar las leyes de Competencia y de la ANADIE, pero no hubo el respaldo suficiente. (Foto: Captura de video)

Agenda bloqueada

Ante la falta de apoyo para avanzar con los proyectos en mención, los congresistas se enfrascaron en una discusión que duró casi tres horas.

Se presentaron varias mociones con el fin de cambiar la agenda de la sesión y aprobar normativas en las más variadas temáticas, pero todo se trató de medidas dilatorias. Así lo confirmaron a Soy502 integrantes de los bloques Vamos, Cabal, TODOS, UNE y Voluntad, Oportunidad y Solidaridad (VOS).

Las previsiones de estos legisladores es que no se aprobará ningún decreto en las próximas semanas y que será con la llegada del proyecto de Presupuesto 2026 cuando se logre algún consenso.

Tal aspecto fue advertido con anterioridad por analistas políticos como Fernando Bon, de Alianza por un Congreso Eficiente, y Renzo Rosal.