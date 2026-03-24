Diputados podrían aprobar subsidio a los combustibles

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La sesión de Jefes de Bloque transcurrió entre señalamientos de algunos diputados hacia el Ejecutivo, a quien reprocharon la falta de propuestas concretas para enfrentar la crisis.

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En medio de un escenario internacional incierto y con el impacto directo en los bolsillos de los guatemaltecos, el Congreso volvió a poner sobre la mesa la discusión sobre cómo responder al alza sostenida de los combustibles.

Entre tensiones políticas, cuestionamientos al Ejecutivo y propuestas encontradas, la posibilidad de un subsidio temporal comienza a perfilarse como la principal salida, aunque no exenta de debate entre algunas bancadas.

Durante una reunión convocada por la Presidencia del Congreso con Jefes de Bloque y autoridades del Ejecutivo, entre estas el Ministerio de Energía y Minas (MEM), el Ministerio de Economía y la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), se abordó el incremento en los precios del combustible registrado en las últimas semanas.

La sesión transcurrió entre señalamientos de algunos diputados hacia el Ejecutivo, a quien reprocharon la falta de propuestas concretas para enfrentar la crisis. pic.twitter.com/zHeWsX47gK — Susana Manai (@ssmanai_Soy502) March 24, 2026

Los señalamientos de algunos diputados hacia el Ejecutivo, incluyó reproches a la falta de propuestas concretas para enfrentar la crisis. Pese a ello, desde el inicio las autoridades gubernamentales dejaron clara su postura; la cual consiste en apostar por un subsidio como medida inmediata.

Propuesta de subsidio

El diputado Julio Héctor Estrada, presidente de la Comisión de Finanzas Públicas, presentó una iniciativa que integra propuestas similares impulsadas en años anteriores, particularmente durante la crisis derivada del conflicto en Ucrania.

La normativa plantea un apoyo social temporal para mitigar el impacto del alza internacional de los combustibles, con una reducción directa en los precios del diésel y de las gasolinas.

Diputado Julio Héctor Estrada, presidente de la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda pic.twitter.com/cHRgvrmLNx — Susana Manai (@ssmanai_Soy502) March 24, 2026

De acuerdo con la propuesta, el subsidio tendría una vigencia máxima de dos meses y contemplaría una rebaja de Q8 por galón de diésel y Q5 por galón en gasolina regular y superior. Este beneficio se aplicaría a través de importadores registrados, quienes deberán trasladar la reducción al precio final para el consumidor.

En cuanto a la administración de la medida, la SAT tendría a su cargo el reporte de los montos aplicados al MEM, conforme a los lineamientos que establezca el reglamento.

No obstante, la propuesta no logró consenso total. Algunos jefes de bloque manifestaron reservas y plantearon alternativas como la exención de impuestos.

Debido a lo anterior, Estrada expuso limitaciones técnicas y legales para su aplicación inmediata. "Si fuéramos a aplicar impuestos, el Impuesto a la Distribución de Petróleo Crudo y Combustibles Derivados del Petróleo (IDP) podría tener un impacto inmediato... y el IVA solo se podría aceptar a partir del 30 de abril", indicó.

Asimismo, subrayó que este tipo de medidas no puede aplicarse de forma parcial. "No se puede sostener el IVA en medio mes, se tiene que cobrar un mes completo", refirió.

La propuesta de subsidio no logró consenso total. Algunos jefes de bloque manifestaron reservas y plantearon alternativas como la exención de impuestos. Frente a lo cual Estrada expuso limitaciones técnicas y legales para su aplicación inmediata: pic.twitter.com/5wyTXmqL0s — Susana Manai (@ssmanai_Soy502) March 24, 2026

El diputado también advirtió sobre los plazos administrativos que implicaría eliminar temporalmente el IVA. "Tengo la fuerte impresión de que tienen que notificarse un mes antes... si quitáramos temporalmente el IVA, probablemente lo podríamos quitar a partir de julio", señaló, al explicar que los contribuyentes deben ser informados con anticipación antes de dejar de aplicar el impuesto.

Además, indicó que el subsidio debe evaluarse "en la línea de beneficio-coste, no solo en términos monetarios, sino también en términos de oportunidad para llegar, en este caso, a todos los ciudadanos".

Por su parte, autoridades del Ejecutivo reiteraron su inclinación por el subsidio como alternativa más viable en el corto plazo. "Reiteramos el tema del subsidio. Confiamos que van a llegar a un buen arreglo, que sobre todo llegue a las personas que más lo necesitan", expresaron, al tiempo que reconocieron la necesidad de analizar medidas a mediano plazo ante la incertidumbre del conflicto internacional.

Autoridades del Ejecutivo reiteraron su inclinación por el subsidio como alternativa más viable en el corto plazo ante el aumento sostenido de los precios del combustible en el país. pic.twitter.com/ngtEh2IIrT — Susana Manai (@ssmanai_Soy502) March 24, 2026

Debate

Desde los bloques legislativos también surgieron posturas divididas. El diputado Cornelio García, de la bancada Todos, cuestionó el impacto fiscal del subsidio: "Eso quiere decir que también el guatemalteco tiene que tributar más. Es una situación que va a afectar más a la población guatemalteca", expresó. En contraste, defendió la exención temporal de impuestos como una opción más directa para aliviar el costo al consumidor.

En una línea similar, pero con matices, la diputada Sonia Gutiérrez, de Winaq, reconoció que se trata de una medida de carácter temporal ante un contexto internacional complejo. "Estamos previendo una temporalidad de dos meses, que ese es el subsidio que en este caso recoge un poco el mayor consenso", afirmó. Sin embargo, advirtió que aún no existe acuerdo total para su aprobación de urgencia nacional.

Desde la bancada oficialista, el diputado José Carlos Sanabria insistió en la necesidad de construir consensos. "Deberíamos de buscar una iniciativa de consenso que pueda atender las necesidades de la población", indicó, al tiempo que expresó su expectativa de que la propuesta logre avanzar con respaldo de distintas bancadas.

Aunque la discusión dejó ver avances en algunos puntos, el panorama sigue marcado por la falta de acuerdos definitivos.

Mientras tanto, el aumento en los precios del combustible continúa presionando la economía de las familias guatemaltecas, a la espera de una respuesta concreta desde el Congreso en la próxima sesión plenaria contemplada para este martes 24 de marzo a las 14:00 horas.