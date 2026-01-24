Diputados presentan amparo contra postuladora del TSE

-

Diputados de la bancada VOS presentaron un amparo en contra de la Comisión de Postulación para magistrados del TSE.

El diputado Orlando Blanco, de la bancada Voluntad, Oportunidad y Solidaridad (VOS) presentó un amparo ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en contra la Comisión de Postulación para elegir a magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE).

La acción legal fue presentada porque la postuladora no incluyó entre los requisitos para ser magistrado del TSE la presentación del finiquito, que a criterio de los congresistas es indispensable.

"Nos parece a una incoherencia, pero además una involución histórica el hecho de que no se esté solicitando a quienes se postulen como magistrados para el TASE el requisito del finiquito", afirmó el parlamentario.

Señaló que es una discusión ya superada por la sociedad guatemalteca que se dio hace más de 10 años y en la que la sociedad en su conjunto dijo que a toda persona que se postulara a un cargo, uno de los requisitos fundamentales sería que se presentara el finiquito.

Aseguró que desconoce por qué la Comisión no lo incluyó como requisito para quienes buscan una magistratura en el Tribunal.

"No entendemos la razón por la que la Comisión tomó esa decisión. Hemos escuchado algunos argumentos que nos parecen anacrónicos, arcaicos, desfasados de la realidad", aseguró Blanco.

Añadió que a la bancada le parece que una constancia que extiende la Contraloría General de Cuentas es fundamental para garantizar que las personas que lleguen a estos cargos tengan las características y la idoneidad correspondientes.

(Foto: VOS)

Dijo que entienden la preocupación que pueda generar por el uso político que se ha dado, pero insiste en que es un requisito indispensable.

"Entendemos que hay alguna preocupación porque también el tema de los finiquitos en algún momento ha sido sujeto de algunas presiones políticas para dejar fuera a algunas personas que se postulan a algunos cargos, pero esa es responsabilidad de la Contraloría General de Cuentas", aseveró el diputado.

Agregó que la comisión de postulación debe velar porque las personas que lleguen a los cargos sean las más idóneas ya que es lo que todos los guatemaltecos desean.

"Lamentamos esto, una decisión que se suma ya a varias cosas que han venido ocurriendo en el tema de la Comisión", agregó Blanco.

Diputados de Vos presentan amparo en contra de Comisión de Postulación del TSE por no pedir finiquito como requisito. pic.twitter.com/SzbVPa9Shv — Dulce Rivera (@drivera_soy502) January 24, 2026

Esto dice la Comisión

El comisionado suplente Edgar Ortíz, expuso que el mal llamado "finiquito", es una constancia que en ese momento no tiene cuentas pendientes.

Además, dijo que la constancia no está regulado en ley y en otros países se ha utilizado de manera política para afectar a candidatos.