¡Llegan a la CC! Diputados presentan amparos y buscan mantener veto al Decreto 7-2025

Dos días después de que 86 diputados desconocieron el veto al Decreto 7-2025, se han presentado dos amparos ante la CC.

"La Corte de Constitucionalidad (CC) debe poner orden y suspender la publicación y los efectos del Acuerdo Legislativo 6-2025", dijeron diputados oficialistas, respecto de la norma que se aprobó el pasado martes 7 de octubre en el Congreso y que da por sancionada la ley que favorece a los Consejos Departamentales de Desarrollo (Codedes).

José Carlos Sanabria, Raúl Barrera y otros legisladores, plantearon un amparo con el cual buscan evitar que el acuerdo en mención se publique en el diario oficial y cobre vigencia.

Sanabria explicó que la medida legal es contra el Congreso, por "tomar una medida apresurada, irresponsable, inconstitucional y abusiva", al desconocer el veto emitido por el presidente Bernardo Arévalo al Decreto 7-2025, que permite a los Codedes trasladar de un año a otro los recursos extraordinarios que dejen sin usar.

Según el parlamentario, lo actuado por los 86 padres de la patria que aprobaron el mencionado Acuerdo "es grave y rompe el orden constitucional", por lo cual solicitan a la CC impedir que se publique.

En su amparo, los oficialistas también piden que se ordene al Legislativo retomar el conocimiento del veto presidencial y que se someta a votación. Barrera indicó que si se pretendiera rechazarlo, tendría que haber 107 votos.

Así fue la votación del acuerdo que se busca dejar sin efecto. (Foto: Archivo/Soy502)

En manos de la CC

Quienes también accionaron para evitar la vigencia del Acuerdo 6-2025 fueron Samuel Pérez y quienes lo apoyan en la creación del partido Raíces, así como integrantes del bloque Voluntad, Oportunidad y Solidaridad (VOS).

Ambos grupos argumentaron que la presentación de los amparos ante la CC tiene como fin "enmendar el procedimiento" por el cual se desconoció el veto del Decreto 7-2025. Tal medida se anunció desde la sesión plenaria del pasado martes.

Extracto del amparo presentado por diputados de Raíces.

Además, se prevén más acciones legales en la materia, pues el Ejecutivo se refirió a ello en un comunicado.

"El Gobierno presentará las acciones legales respectivas para hacer valer esta decisión (el veto presidencial) e impedir que una norma peligrosa que sacrifica la transparencia y la calidad del gasto público entre en vigencia", reza el texto.

El Gobierno de Guatemala informa: pic.twitter.com/kjMP0xMrTv — Gobierno de Guatemala (@GuatemalaGob) October 8, 2025

El conflicto

En la pasada sesión del Congreso, 86 diputados votaron a favor de un acuerdo que da por sancionado el Decreto 7-2025, que favorece a los Codedes.

Legisladores de oposición argumentaron un presunto error del Ejecutivo al vetar esa norma, debido a que el acuerdo gubernativo en el cual se planteó esa decisión no tenía un artículo sobre su vigencia.

Fue el diputado Álvaro Arzú Escobar quien evidenció la supuesta falla cometida al emitir el veto presidencial, y así lo explicó:

Así explicó el diputado Álvaro Arzú Escobar el presunto error en el veto del Decreto 7-2025, que favorece a los Codedes pic.twitter.com/wOAPjWkgbi — Karla Gutiérrez (@KarlaG_Soy502) October 7, 2025

"Enredo jurídico"

Durante la discusión, Chic calificó lo ocurrido como un "enredo jurídico", y cuestionó si el "error" cometido por el Ejecutivo "fue a propósito" para propiciar que se "favorezca a los Codedes".

El parlamentario, igual que su compañero Orlando Blanco, se refirió a posibles amparos y otras acciones legales ante la CC, para dejar sin efecto lo actuado en la plenaria.

Además, llamaron al presidente Arévalo y a su equipo a evitar caer en "fallos como este" que fueron "aprovechados" por la oposición.