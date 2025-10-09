¡Entre presupuesto y Junta Directiva! Las batallas que se libran en el Congreso

-

Una alianza surgida a lo interno de la Comisión de Finanzas incrementaría las pugnas por el presupuesto nacional y la próxima Directiva del Congreso.

OTRAS NOTICIAS: Ejecutivo accionará ante decisión del Congreso de publicar ley que favorece a Codedes

Mientras se acerca la fecha que permitiría al Congreso elegir a su nueva Junta Directiva y se desarrollan negociaciones al respecto, un grupo de diputados hizo una declaración que evidenciaría dónde está la mayoría de votos para dictaminar el presupuesto de la nación para el próximo año.

Durante una conferencia de prensa, 12 de los 21 legisladores que integran la Comisión de Finanzas anunciaron una alianza desde la cual podría surgir un dictamen del plan de gastos remitido por el Ejecutivo para 2026 y que sería alterno al que presentaría el presidente de esa sala, Julio Héctor Estrada.

Según se evidenció recientemente, a lo interno de la Comisión de Finanzas y Moneda se estableció una alianza que buscaría dominar las decisiones sobre el Presupuesto 2026. (Foto: Congreso)

Envían "mensaje de paz"

Liderados por Rodrigo Pellecer, de la Comunidad Elefante, y Álvaro Arzú Escobar, de Unionista, el citado grupo dijo representar a nueve bancadas, aunque en realidad se referirían a facciones dentro de sus respectivos bloques, ya que todos están fragmentados.

Tanto Pellecer como Arzú expresaron que buscan enviar "un mensaje de paz y tranquilidad" al Ejecutivo; además, resaltaron que su objetivo es que el dictamen del Presupuesto 2026 sea "técnico, serio y viable", para que no sea vetado.

El representante de Elefante agregó que están "trabajando desde ya en los cambios" que se aplicarían al proyecto, aunque las audiencias públicas todavía no terminan.

Se está trabajando en los cambios que se aplicarán al proyecto de Presupuesto enviado por el Ejecutivo, dijo el diputado Rodrigo Pellecer pic.twitter.com/hJMEN6hK7b — Karla Gutiérrez (@KarlaG_Soy502) October 7, 2025

¿Quiénes integran la alianza?

Uno de los aspectos que se remarcó durante la conferencia fue que el grupo en mención es mayoría dentro de la Comisión de Finanzas. Esto, según otros miembros de esa instancia, llevaría implícito el mensaje de que tienen los votos necesarios para tomar las decisiones respecto del techo de gastos que se autorizaría al Gobierno.

Los grupos que se aliaron en este tema son:

Vamos (facción de Allan Rodríguez)

(facción de Allan Rodríguez) UNE (grupo liderado por Inés Castillo)

(grupo liderado por Inés Castillo) Todos (facción de Felipe Alejos)

(facción de Felipe Alejos) Unionista

Valor

Comunidad Elefante

Nosotros

Victoria (representado por Randy Coc)

(representado por Randy Coc) Azul (Jorge Mario Villagrán)

A ellos se sumarían diputados de Cabal que son afines a las facciones de Allan Rodríguez e Inés Castillo.

El diputado Álvaro Arzú Escobar y otros miembros de la Comisión de Finanzas anuncian que trabajarán en un "dictamen técnico, serio y viable" para el Presupuesto 2026.



El pronunciamiento se da sin el presidente de la sala legislativa, Julio Héctor Estrada.



: @WilderLSoy502 pic.twitter.com/VyJqH1n96y — Karla Gutiérrez (@KarlaG_Soy502) October 7, 2025

Un mensaje vinculado con la Junta Directiva

Consultado sobre la situación, el presidente de la Comisión de Finanzas, dijo estar sorprendido por el pronunciamiento de sus compañeros.

"En general, hemos tenido buena comunicación y hemos venido trabajando bien juntos. Me extrañó mucho esa subida de tono", expresó. Asimismo, opinó que el surgimiento de esta alianza se enmarcaría en la "disputa por la Junta Directiva" que sustituiría a la actual.

“ Quieren demostrar que ellos tienen la fuerza también de detener el dictamen (del presupuesto), porque muestran que tienen los votos. ” Julio Héctor Estrada, presidente de la Comisión de Finanzas

Orlando Blanco, de Voluntad, Oportunidad y Solidaridad (VOS) y miembro de la sala de Finanzas, también habló del asunto y alertó sobre el riesgo de que se planteara un "dictamen paralelo" sobre el plan de ingresos y egresos de la nación.

Al respecto, Estrada indicó que "no ha pasado antes" que se presente un dictamen paralelo, pero no descartó que la intención sea votar en contra de la propuesta que salga de la presidencia de la Comisión.

El parlamentario dijo, además, haber conversado con algunos de sus colegas para pedirles que el estudio del presupuesto se desarrolle al margen "de toda negociación política extra", de tal cuenta que no se vea "contaminado" por las pugnas por la Junta Directiva.