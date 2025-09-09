Diputados proponen aporte mensual para guatemaltecos deportados

-

Por medio de una nueva ley, diputados proponen apoyar económicamente a los connacionales que sean deportados desde EE. UU.

Otorgar un aporte económico mensual, durante un año, a los guatemaltecos que sean deportados desde Estados Unidos plantea una nueva iniciativa de ley que se promueve en el Congreso.

Un grupo de diputados de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) presentaron su propuesta este martes 9 de septiembre e indicaron que el monto que se debería brindar a los connacionales sería equivalente al 50% de un salario mínimo que está vigente en el departamento de Guatemala.

Esto quiere decir que a cada guatemalteco repatriado le correspondería una subvención de Q1,986.50 y el beneficio aplicaría también para los menores que fueran retornados. Quienes no podrían optar a la ayuda serían los deportados que tuvieran procesos judiciales en curso.

Según el proyecto de ley, para definir a los beneficiarios, tendría que haber una coordinación entre el Instituto Guatemalteco de Migración y el Crédito Hipotecario Nacional. Este último se encargaría de hacer las acreditaciones respectivas.

En cuanto a los fondos necesarios para financiar el programa, se plantea que el Ministerio de Finanzas utilice los saldos de caja que tenga el Ejecutivo.

Según diputados de la UNE, el aporte permitiría a los deportados contar con recursos mientras se establecen nuevamente en el país. (Foto: Archivo/Soy502)

También un bono

En marzo pasado, otra facción de la UNE presentó una iniciativa que también busca favorecer a los guatemaltecos deportados.

Identificada con la nomenclatura 6503, la propuesta se hizo oficial en febrero y plantea otorgar un bono único de Q2 mil a los migrantes que sean repatriados desde EE. UU.

El proyecto ya fue conocido por el pleno de diputados y remitido a la Comisión de Finanzas y Moneda, pero todavía no tiene dictamen.