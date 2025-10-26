Semilla pide a la CC ordenar al Congreso no atentar contra resultados electorales

-

Con el objetivo de frenar la resolución emitida por el juez Fredy Orellana, diputados electos por Semilla pidieron a la CC ordenar al Congreso abstenerse de atentar contra los resultados de las últimas elecciones.

Los diputados electos por el Movimiento Semilla presentaron un memorial para solicitar a la Corte de Constitucionalidad (CC) que ordene al Congreso de la República "abstenerse de ejecutar cualquier acto que tienda a desconocer los cargos de elección popular oficializados del proceso electoral 2023".

La petición presentada indica que se tenga por solicitada asistencia para la debida ejecución de lo resuelto en la sentencia emitida por la CC el 14 de diciembre de 2023, así como conceder una audiencia a las autoridades impugnadas para escuchar sus alegados.

Pronunciamiento de los diputados electos por el Movimiento Semilla en X. (Foto: captura de pantalla/Soy502)

Dicha acción se deriva de la resolución emitida por el juez séptimo de Primera Instancia Penal, Fredy Orellana, quien giró oficios al Congreso de la República y el Tribunal Supremo Electoral (TSE) para que desconozcan a los funcionarios electos por el partido político Movimiento Semilla.

Además, ordenó la nulidad absoluta por orden judicial de la inscripción del comité pro formación del Partido Político Movimiento Semilla y del Partido Político Movimiento Semilla, mismo que llevó a la presidencia a Bernardo Arévalo y a Karin Herrera como vicepresidenta.

La diputada Andrea Reyes, electa por el movimiento en mención, argumentó en nombre de sus compañeros, que pidió garantizar la inalterabilidad de los resultados oficiales del proceso electoral 2023.

Segùn un pronunciamiento de los congresistas, las resoluciones de Orellana "no tienen validez". También aseguraron que hay "constantes actos de terrorismo judicial y fiscal".

Comunicado de prensa emitido por el Movimiento Semilla como respuesta a la orden emitida por el juez Fredy Orellana. (Foto: X/Soy502)

El presidente Arévalo anunció una cadena nacional este domingo 26 de octubre. Por el momento se desconoce el tema a desarrollar.