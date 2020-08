Director de hospital desmiente video de un cadáver en el suelo

Luego de un video difundido en redes sociales sobre un supuesto cadáver en el suelo de la morgue del Hospital Nacional de Coatepeque, Quetzaltenango, el director de ese centro asistencial desmintió las imágenes señalando que la bolsa negra contiene material de construcción.

Édgar Juárez, director del hospital, aclaró que no tenían el cadáver de un fallecido por Covid-19 en el suelo de la morgue. Juárez dijo que dentro de una bolsa de plástico negra había material de construcción, debido a que realizan remodelaciones en esa área.

El video

Un trabajador del Ministerio Público (MP) denunció el fin de semana la falta de control en el manejo de cadáveres de personas fallecidas por coronavirus en la morgue del hospital de Coatepeque.

"Queremos manifestar que en este hospital no existe un espacio específico para los fallecidos por Covid-19. Como pueden ver, aquí hay un fallecido en el piso. Arriba está el cadáver por el que venimos", indicó el empleado del MP.

"Me molesta mucho que hayan filmado que había un cadáver en el suelo. No tuvieron ni siquiera el cinismo de poner un pie sobre la bolsa para que se dieran cuenta que no había ningún cadáver allí", dijo Juárez, jefe del Hospital.

En caso de que se hubiera tratado de un fallecido por Covid-19, el funcionario afirma que no existía riesgo de contagio. "Si fuera un cadáver de Covid, estaba dentro de una bolsa, la cual ha sido ya desinfectada con amonio cuaternario. Pero en este caso, específicamente, no había ningún otro cuerpo".

El director del hospital también manifestó que los empleados del MP no corrían riesgo de contagio porque tenían trajes especiales y el área se encontraba desinfectada.

Juárez indica que la mayoría de los cuerpos de pacientes que fallecen por Covid-19 se entregan inmediatamente a la familia.

*Con información de Canal 9 de Coatevisión