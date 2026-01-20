Director de la PNC sugiere militarizar cárceles, otros cuestionan traslados de reos

-

Luego de los motines a manos del Barrio 18 y los ataques perpetrados en contra de la PNC, sugieren militarizar las cárceles para tener un mayor control de los privados de libertad.

El Sistema Penitenciario sigue siendo noticia y se mantiene en medio de las críticas desde octubre de 2025, cuando se confirmó la fuga de 20 pandilleros del Barrio 18.

Ahora, las críticas se mantienen por los motines registrados durante el fin de semana en el sector 11 del Preventivo para Varones de la zona 18, en la cárcel Fraijanes II y en Renovación I, en donde están recluidos miembros del Barrio 18.

En los motines, el Barrio 18 tomó el control de los centros carcelarios, retuvo a guardias del Sistema Penitenciario y al ser sometidos al orden, atacaron a agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) en diferentes puntos. Esos hechos, causaron la muerte de 10 policías.

Todo esto, según las autoridades, es respuesta de esta estructura criminal al no ser atendidas sus demandas, como el traslado de cárceles y privilegios en las prisiones.

El director de la PNC, David Boteo, durante una citación con la bancada VOS, sugirió la militarización de las cárceles del país, al considerar que se debe frenar la situación y controlar realmente las prisiones.

El funcionario resaltó: "yo podría decir que el Ejército tome los centros carcelarios. Si no se hace un cambio radical en el Sistema Penitenciario considero que las cosas van a seguir de mal en peor", dijo Boteo.

(Foto: PNC)

El poder del Barrio 18

Boteo también dijo que los hechos registrados durante el fin de semana, son una muestra del poder que actualmente tiene el Barrio 18 no solo logístico, sino también financiero.

"El Barrio 18 está demostrando su nivel de peligrosidad, su nivel logístico, su nivel financiero que creció desde que empezaron a tomar el control del narcomenudeo y en algunas partes del narcotráfico, porque las extorsiones les fortalecían. Pero ahora el narcomenudeo es la base principal de financiamiento a estos grupos terroristas", manifestó.

(Foto: PNC)

Los traslados

Este martes, se confirmó el traslado de tres pandilleros líderes del Barrio 18 que estaban recluidos en la cárcel de Fraijanes II, la misma cárcel de donde se fugaron 20 antisociales y fueron llevados hacia el Anexo B del Preventivo para Varones de la zona 18.

Según información extraoficial, los trasladados de Rudy Francisco Alfaro (alias "El Smurf"), Ángel Aroldo Cu Mejicanos ("El Inquieto") y Marlon Alexander Ochoa Mejía, conocido como "El Bloqui", obedece a un intento de las autoridades de aislarlos y así mantenerlos bajo vigilancia, pues se cree que ellos coordinaron los ataques en contra de la PNC.

Una fuente en la Policía que prefirió el anonimato, señaló que se debió considerar otro tipo de cárcel para someterlos, pues ahora están en la misma zona en la que normalmente tienen más poder.

Mientras, Luis José Bolaños, experto en seguridad y exdirector del Sistema Penitenciario, dijo que el anexo B del Preventivo iba a ser remozado para construirse Renovación II, por lo que esa área tendría que estar sin privados de libertad.

En tanto, el SP aún no informa sobre los traslados.