Discutió con un compañero de trabajo y lo asesinó

Lo que empezó como una reunión entre compañeros, terminó en tragedia.
La Policía Nacional Civil (PNC) logró la captura de un hombre señalado de haber asesinado a un compañero de trabajo.
Según las investigaciones, el sindicato, identificado como Marvin López, de 40 años, estaba compartiendo con la víctima e ingiriendo bebidas alcohólicas, cuando por razones desconocidas comenzaron a discutir y López lo apuñaló.
Cuando llegaron los socorristas, el agredido ya no contaba con signos vitales.
Agentes reportaron que ambos trabajaban en una ferretería ubicada en la aldea El Salitre, del municipio de Santa Rosa de Lima, Santa Rosa.
Al momento de su detención, López intentó darse a la fuga, pero fue sorprendido por los agentes, quienes evitaron que huyera, por lo que quedó en prisión preventiva.
*Con información de Armando Solórzano