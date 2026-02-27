¡Tránsito lento! Tráiler volcado complica la circulación en la ciudad este viernes

Algunos conductores han tenido que apagar sus vehículos debido a las complicaciones.
EN CONTEXTO: ¡Atención! Tráiler vuelca y provoca congestionamiento en ruta al Pacífico
El tránsito en la ciudad capital se encuentra afectado este viernes, tras un accidente de tránsito en el que se vio involucrado un tráiler que quedó volcado en el kilómetro 23 de la ruta al Pacífico, en jurisdicción de Villa Nueva.
Las autoridades de tránsito han indicado que la circulación vehicular se ha visto afectada en la calzada Raúl Aguilar Batres, en el Anillo Periférico y la avenida Bolívar.
Otro incidente
Además, diésel que estaba disperso en el tramo del viaducto Novicentro sobre el Anillo Periférico, en la zona 11, con dirección hacia el norte, provocó caída de motoristas y mayor congestionamiento.
Sin embargo, personal de "Limpia y Verde" accionó de inmediato para habilitar el paso vehicular.
Por lo tanto, se le recomienda a los automovilistas que de ser posible utilicen vías alternas para llegar a sus destinos.