Postuladora del MP: cuatro de los 11 aspirantes excluidos a Fiscal presentan defensa

-

Cuatro de los once postulantes excluidos por la Comisión de Postulación para Fiscal General y Jefe del Ministerio Público (MP), presentan sus respectivas pruebas de descargo.

Concluido el primer día para la recepción de pruebas de descargo en el proceso de postulación para Fiscal General y Jefe del Ministerio Público (MP), cuatro de los once postulantes excluidos temporalmente presentaron su respectiva defensa.

El primero en presentar su prueba de descargo fue el aspirante Yasly Omín Pastora Gutiérrez, quien afirmó que la causal de su exclusión no procede, puesto que la amonestación escrita a la que se hace referencia no es materia de discusión, ya a los pocos días fue habilitado por la autoridad inmediata del MP.

Posteriormente, quien también hizo lo suyo fue el postulante Jaime Leonardo Tecú Guevara, a quien la comisión le achacó una sanción de amonestación escrita en la constancia laboral extendida por el Consejo Nacional de Adopciones (CNA).

Además, el aspirante Marlon Orlando Quiñónez Cordón, presentó su defensa que le permita desvirtuar la causal de exclusión que le dejó fuera temporalmente del proceso para Fiscal General.

Por último, el cuarto postulante en hacer valer su derecho de defensa fue Mario David Aguilar Alfaro, cuya exclusión se funda en la destitución que le fuera girada por la Fiscalía General en el 2022.

Pendientes

De acuerdo con la lista de aspirantes excluidos, aún quedan pendientes de presentar su respectiva defensa siete postulantes, entre los que resalta dos magistradas titulares del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Blanca Alfaro e Irma Elizabeth Palencia Orellana.

La postulación de Alfaro fue rechazada por no haber presentado la constancia de sanciones morales emitida por la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH).

Y Palencia Orellana, por no presentar la constancia de finiquito emitida por la Contraloría General de Cuentas.

Los restantes aspirantes excluidos que deberán presentar su respectiva defensa son: Sully Claudete Merlos Moya, Fernando Linares Beltranena, Edgar Antonio Raymundo García, Edward Rosalio Gómez García y Alida Adelina Arana Vicente.

Los postulantes pendiente de presentar sus pruebas de descargo tiene hasta el martes 3 de marzo para acudir al modelo de recepción, instalado en el primer nivel del Palacio de Justicia, de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).