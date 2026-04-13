Disfruta de cada momento de la Copa Mundial de la FIFA con Tigo Sports

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Tigo Centroamérica anunció un acuerdo mediante el cual FOX Latin America adquirirá el contenido deportivo, con los derechos locales, red de producción y los talentos de Tigo Sports en Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica y Panamá.

A partir de esta adquisición, los clientes de Tigo Centroamérica accederán a un portafolio internacional de primer nivel, incluyendo algunas de las ligas más relevantes del mundo, como: la Premier League, UEFA Europa League, Bundesliga, a partir de la temporada 2026–27.

(Fotografía cortesía Tigo Guatemala)

Además de Saudi Pro League y Liga MX, así como más de 800 eventos deportivos en vivo al año en disciplinas como béisbol, automovilismo y artes marciales mixtas.

Por lo tanto, con este acuerdo Tigo amplía su oferta de contenidos deportivos, con más ligas internacionales, más eventos en vivo y la transmisión del 100% de la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

“ Sabemos que el deporte es un contenido fundamental para nuestros clientes en Centroamérica, y por eso estamos ampliando nuestra oferta para acercarles una propuesta cada vez más complete ” Luciano Marino , vicepresidente de B2C de Millicom.

Con este acuerdo, Tigo Centroamérica reafirma su compromiso de ofrecer más contenido, más eventos en vivo y una experiencia deportiva superior, acercando el deporte de primer nivel a millones de hogares.