Disfruta del mirador Ixchel en Santa Lucía Utatlán

Mirador Ixchel: naturaleza y diversión en Sololá.

Si buscas un lugar en el que puedas despejarte, rodearte de naturaleza y respirar aire puro, el sitio perfecto es el mirador Ixchel, que se encuentra en Santa Lucía Utatlán, Sololá.

El costo de ingreso es de Q20 por persona. (Foto: Cortesía, Mirador Ixchel)

El mirador es un hermoso destino que debes de conocer si viajas a este lugar, pues disfrutarás de una hermosa vista del lago de Atitlán, rodeado de naturaleza.





En el lugar hay un columpio, en donde podrás tomarte fotografías para el recuerdo. (Foto: Cortesía, Armando Leb)

Este se ubica entre las aldeas de Tzununá y Jaibalito, donde podrás acudir con toda tu familia o con amigos que buscan pasarla bien y compartir.





Mirador Ixchel: vista única al lago de Atitlán. (Foto: Alfonso Guárquez/Colaborador)

El lugar ofrece diversas amenidades para el disfrute de visitantes, tales como el columpio gigante, en el que grandes y pequeños pueden divertirse y también tomarse fotografías únicas.





Mirador Ixchel, destino imperdible en Sololá. (Foto: Alfonso Guárquez/Colaborador)

El precio es de Q20 por persona, mientras que los extranjeros deberán pagar 4 dólares (32 quetzales, aproximadamente), y está abierto de lunes a domingo de 8:00 de la mañana a 5:00 de la tarde.

