Disfruta del mirador Ixchel en Santa Lucía Utatlán

Mirador Ixchel: naturaleza y diversión en Sololá.
Si buscas un lugar en el que puedas despejarte, rodearte de naturaleza y respirar aire puro, el sitio perfecto es el mirador Ixchel, que se encuentra en Santa Lucía Utatlán, Sololá.
El mirador es un hermoso destino que debes de conocer si viajas a este lugar, pues disfrutarás de una hermosa vista del lago de Atitlán, rodeado de naturaleza.
Este se ubica entre las aldeas de Tzununá y Jaibalito, donde podrás acudir con toda tu familia o con amigos que buscan pasarla bien y compartir.
El lugar ofrece diversas amenidades para el disfrute de visitantes, tales como el columpio gigante, en el que grandes y pequeños pueden divertirse y también tomarse fotografías únicas.
El precio es de Q20 por persona, mientras que los extranjeros deberán pagar 4 dólares (32 quetzales, aproximadamente), y está abierto de lunes a domingo de 8:00 de la mañana a 5:00 de la tarde.