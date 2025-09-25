Se prevé disminución de lluvias tras afectar a más de 32 mil personas

Aunque el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) prevé una disminución gradual en las lluvias, los efectos de la temporada lluviosa en 2025 ya han dejado un impacto considerable en el país.

Según datos de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred), hasta la fecha se reportan 32 mil 81 personas afectadas y 6 mil 606 damnificadas, además de 2 mil 88 viviendas en riesgo, 238 presentan daño severo, y otras 6 mil 35 con daños moderados.

El departamento más afectado es Alta Verapaz, con 367 emergencias registradas, seguido por el departamento de Guatemala, que registra 274, y Suchitepéquez, donde se ha reportado 140.

Muchas viviendas fueron afectadas en Alta Verapaz. (Foto: Conred)

De acuerdo con el Insivumeh, con la salida de la reciente onda del este, se espera que las precipitaciones disminuyan gradualmente en los próximos días. Sin embargo, se mantiene el pronóstico de lloviznas y lluvias con actividad eléctrica principalmente durante las tardes y noches.

También, se prevén áreas con neblina o niebla en las primeras horas del día y en la noche, así como un ambiente cálido y húmedo durante el día.

Deslizamientos por lluvias han afectado los hogares de familias guatemaltecas. (Foto: Conred)