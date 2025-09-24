Temporada de lluvias: Más de 6 mil viviendas afectadas en 2025

-

Estos son los departamentos en los que han ocurrido las distintas emergencias.

Durante septiembre se han registrado la mayoría de emergencias por la época de invierno del presente año.

Hasta el 24 de este mes se reportaron 1,997 percances debido a las lluvias, indicó la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres de Guatemala (Conred).

El sector de vivienda es uno de los más afectados, el cual supera las 6 mil emergencias en todo el territorio nacional.

De acuerdo a su severidad, los daños de las viviendas se catalogan en leve, moderado y severo, según comentaron las autoridades.

Las inundaciones han sido un tema problemático para las viviendas de muchas familias en el territorio nacional. (Foto: Conred)

Departamentos con más emergencias

Actualmente, los departamentos más afectados que se han reportado son los siguientes:

Alta Verapaz ( 2,648 )

) Guatemala ( 1,579 )

) Izabal ( 768 )

) Escuintla ( 717 )

) Suchitepéquez ( 464 )

) Retalhuleu (434)

Techos colapsados debido a las fuertes lluvias y vientos que han presentado en la época lluviosa. (Foto: Conred)

Recomendaciones

La Conred recomendó a la población, identificar las rutas de evacuación y preparar la Mochila de las 72 horas con insumos como: agua pura, ropa, comida enlatada, botiquín de primeros auxilios, copia de documentos entre otros.

Deslizamientos de tierra han afectado a viviendas durante el presente invierno. (Foto: Conred)

