Chelsea confirma a Liam Rosenior como su nuevo entrenador

-

El Chelsea confirmó este martes el nombramiento como entrenador del inglés Liam Rosenior, procedente del Estrasburgo francés, club que al igual que los "Blues" pertenece al consorcio estadounidense BlueCo.

El técnico de 41 años, que dirigía al conjunto galo desde 2024, se comprometió con el actual quinto clasificado de la Premier League hasta 2032, precisa el equipo en un comunicado.

El propio técnico había anunciado horas antes un "acuerdo verbal" con el club de Londres, durante una conferencia de prensa en el estadio de La Meinau, en Estrasburgo.

"Confiarme ese rol significa muchísimo para mí, y tengo que dar las gracias a todas las personas implicadas por esta oportunidad y por la confianza que me otorgan. Daré todo por aportar a este club el éxito que merece", reaccionó en un comunicado publicado por su nuevo club.

El Chelsea Football Club se enorgullece en anunciar que Liam Rosenior es el nuevo entrenador del equipo masculino.



¡Bienvenido a Chelsea, Liam! pic.twitter.com/HqXuaLm3Ia — Chelsea FC en español (@ChelseaFC_Sp) January 6, 2026

Para el Chelsea, Rosenior supone el sexto entrenador permanente de la era BlueCo, que arrancó en 2022, tras Thomas Tuchel, Graham Potter, Frank Lampard, Mauricio Pochettino y Enzo Maresca.

Su predecesor italiano dejó el banquillo de Stamford Bridge el día de Año Nuevo, con el equipo inmerso en una mala racha de resultados (una victoria en siete partidos de liga) y tensiones internas.