¡Se dispara! El precio del petróleo supera los 119 dólares

Este es el precio más alto alcanzado desde el 2022.
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El precio del barril de Brent del mar del Norte, referencia internacional para el petróleo, se disparó el miércoles por encima de los 119 dólares, alcanzando un nivel más elevado desde 2022, durante los primeros meses de la guerra en Ucrania.
El temor a un bloqueo prolongado del crucial estrecho de Ormuz hacía subir el Brent un 7,58% hacia las 17H15 GMT, hasta 119,69 dólares.
Su equivalente estadounidense, el barril de WTI, ganaba un 7,60% hasta los 107,52 dólares.
Combustibles en Guatemala
El apoyo social aprobado para el diésel y las gasolinas en Guatemala, entró en vigencia este martes y será aplicado de forma paulatina en las estaciones de servicio de todo el país en los próximos días, aseguraron las autoridades.
El apoyo que el Gobierno brinda consiste en Q 8.00 por cada galón de diésel y de Q 5.00 por cada galón de gasolina superior o regular.