EE.UU. respalda a la OTAN tras incursión de drones rusos en Polonia

El primer ministro polaco, Donald Tusk, afirmó que la violación del espacio aéreo polaco por parte de varios drones rusos constituyó una grave provocación.

Estados Unidos confirmó su respaldo a los aliados de la OTAN después de la entrada de drones rusos en el espacio aéreo polaco.

Matthew Whitaker, embajador estadounidense ante la Alianza, aseguró que Washington apoyará a los países miembros frente a violaciones de su espacio aéreo y defenderá cada centímetro de su territorio.

El diplomático indicó que la Alianza puede contar con Estados Unidos para garantizar la seguridad de sus miembros, tras el incidente ocurrido durante un ataque ruso contra Ucrania que afectó el espacio aéreo de Polonia.

El gobierno estadounidense reiteró su compromiso con la cooperación dentro de la OTAN y la protección del territorio de los países miembros, asegurando que seguirá coordinando con la Alianza para responder ante cualquier nueva violación del espacio aéreo.

*Con información de AFP