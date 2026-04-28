¡Disparos al aire! Extranjeros terminan capturados en Coatepeque

Tres peruanos, una salvadoreña y un guatemalteco terminaron capturados tras incidente con la Policía Nacional Civil y disparos al aire.
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Agentes de la comisaría 41 que realizaban un recorrido de seguridad ciudadana en el sector de Rivera del Río, en Coatepeque, Quetzaltenango, cuando escucharon varias detonaciones de arma de fuego.
Al verificar el área, localizaron a Víctor "N", de 21 años, de nacionalidad peruana, cuando portaba un arma de fuego de manera ilegal, con la que se presume, efectuó los disparos.
Tras realizar la captura, cuatro personas que lo acompañaban intentaron detener la acción policial, por lo que también terminaron capturados.
Entre los capturados se localizaron otros dos hombres con nacionalidad peruana, una mujer salvadoreña y a un guatemalteco, que posteriormente fueron trasladados y puestos a disposición de la ley
Se trata de los peruanos José "N", de 22 años, y Luis "N", de 19 años, la salvadoreña Dayana "N", de 24 años y el guatemalteco Soe "N", de 25 años.
Asimismo, un menor de un año y seis meses fue entregado a la PGN para garantizar su protección. En la escena se embalaron varios casquillos que servirán par fortalecer las investigaciones correspondientes