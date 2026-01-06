Reportan disparos cerca del palacio presidencial de Venezuela la noche de este lunes

-

Múltiples disparos se escucharon en cercanías del palacio de Miraflores, ubicado en Caracas, Venezuela.

La noche de este lunes 5 de enero ha sido nuevamente alarmados los ciudadanos de Caracas, Venezuela, al escucharse detonaciones por armas de fuego.

Ráfagas de disparos se escucharon en las inmediaciones del palacio presidencial de Venezuela, informaron vecinos de la zona y una fuente cercana al gobierno que aseguró que la situación estaba controlada.

Drones no identificados sobrevolaron el palacio de Miraflores, en el centro de Caracas, y se escucharon tiros de fuerzas de seguridad en respuesta, después de las 20:00 horas locales, según esa fuente.

"Sonaba como detonaciones, eran muy seguidas", dijo a la AFP un vecino que vive a cinco cuadras de Miraflores. "Lo primero que se me vino a la mente fue ver si había aviones sobrevolando, pero no".

"Solo vi dos luces rojas en el cielo", añadió bajo condición de anonimato. "Duró aproximadamente un minuto".

Delcy Rodríguez nueva presidenta

El incidente se registra tras la captura del ahora depuesto mandatario Nicolás Maduro en una operación militar de Estados Unidos y pocas horas después de la investidura de su vicepresidenta Delcy Rodríguez como gobernante interina.

Este lunes, Rodríguez fue juramentada como presidenta interina de Venezuela, ante la ausencia de Nicolás Maduro, quien se encuentra privado de libertad en Nueva York, Estados Unidos.

Rodríguez era la vicepresidenta en el mandatario de Maduro y primera en la línea de sucesión, por lo que la Corte Suprema le ordenó asumir el cargo por 90 días prorrogables.

*Con información de AFP.