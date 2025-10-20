"Distribuidores de la Chana": fingieron ser investigadores de la DEIC

-

La Policía Nacional Civil reportó la captura de 13 personas integrantes de la banda denominada "Distribuidores de la Chana", dedicada al narcomenudeo.

El jueves 16 octubre inició un fuerte operativo en Amatitlán, Escuintla, Retalhuleu y Chimaltenango, las diligencias permitieron desarticular la banda "Distribuidores de la Chana", que hasta este domingo, sumó 13 capturas.

La última persona en ser detenida fue Claudia N, de 47 años, acusada de asesinato. La orden en su contra se giró el 14 de octubre pasado.

Según investigadores, esta banda se dedica al narcomenudeo en el área de Amatitlán, pero están acusados por el asesinato de un hombre.

Fingieron ser investigadores

El 19 de septiembre del 2023, en Amatitlán, varios individuos se hicieron pasar por investigadores de la DEIC, llevándose a la fuerza a un hombre, posteriormente su cuerpo fue localizado en un área desolada de ese municipio.

Se cree que los integrantes de esta banda, fueron quienes fingieron ser investigadores para asesinar a su víctima.