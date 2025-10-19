A una semana de la fuga de pandilleros del Barrio 18 esto se sabe

-

Este domingo 19 de octubre se cumple una semana desde que se conoció sobre la fuga de 20 pandilleros del Barrio 18 de la cárcel Fraijanes II.

El domingo 12 de octubre, en una conferencia de prensa, el entonces director del Sistema Penitenciario (SP) Ludin Godínez, confirmó que 20 pandilleros del Barrio 18 se fugaron de la cárcel Fraijanes II.

En ese momento explicó que la evasión se pudo haber dado en pequeños grupos, aunque desconocía en qué fecha se dio la fuga y cómo lo hicieron. Además, dijo que denunciaría el hecho ante el Ministerio Público (MP).

Estos son los pandilleros fugados de Fraijanes II. Entre estos hay ocho integrantes de la Rueda del Barrio 18. (Foto: Mingob)

De inmediato, surgieron pronunciamientos de otras autoridades, la vicepresidenta Karin Herrera, diputados y hasta la embajada de Estados Unidos, lamentaron el hecho y exigieron una pronta investigación y recaptura de los fugados.

(Foto: captura de pantalla)

El 13 de octubre la Policía Nacional Civil (PNC) reportó la captura de uno de los fugados, se trató de Byron Eduardo Fajardo Revolorio, alias "Black Demon".

Mientras tanto, el ministro de Gobernación Francisco Jiménez, anunció la destitución del director del SP, Godínez y se negó a contestar si él se sometería a una prueba de polígrafo

Black Demon estaba recluido desde 2004 con una condena de 180 de prisión por varios delitos. (Foto: PNC)

Fue hasta el miércoles 15 de octubre, y luego de regresar de su viaje por Europa, que el presidente Bernardo Arévalo dio un mensaje a la nación y anunció que aceptaba la renuncia del ministro de Gobernación, los viceministros Portillo y Palencia.

Asimismo, anunció varias acciones entre ellas llevar a cabo un censo de privados de libertad y la construcción de una cárcel de máxima seguridad.

El viernes 17 de octubre el MP, a través de la Fiscalía contra el delito de Extorsión, realizó allanamientos en el Ministerio de Gobernación, Sistema Penitenciario y otros inmuebles para recabar indicios por la fuga de los pandilleros.

Ese día, confirmaron la orden de captura girada en contra de la exviceministra Claudia Palencia, del ex subdirector deñ SP Ludín Godínez, así como del alcaide y subdirector de la cárcel de Fraijanes II.

Asimismo, estaría buscando confirmar el estatus de Francisco Jiménez, quien aún está en el cargo.

(Foto: Soy502/archivo)

El MP compartió la principal hipótesis que tiene de la fuga: salieron por la puerta principal con la ayuda de autoridades encargadas de la Seguridad.

El sábado 18 de octubre, el MP y la PNC reportaron la recaptura de dos pandilleros más, quienes fueron ubicados en casas de condominios en Huehuetenango.

Se trata de Melcin Gabriel De León, alias "Little Strong" y Marlon Manolo Martínez Sincuir, alias "Spectro" o "Monstruo".

Estos son los mareros capturados junto a los prófugos "Liro Strong" y "Monstruo o Spectro"



Entre los capturados se encuentra Kary Dalila Recinos Bernabé, de 41 años, tiene dos antecedentes por posesión para el consumo, es pareja de Melcin Gabriel de León, de 32 años pic.twitter.com/3CHiuqQEKx — PNC de Guatemala (@PNCdeGuatemala) October 19, 2025

Actualmente, hay 17 pandilleros que permanecen libres tras fugarse.