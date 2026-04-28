Disturbios en Nayarit tras captura de "El Jardinero", sucesor de "El Mencho" (videos)

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El Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) es el presunto responsable de incendiar negocios tras detención de "El Jardinero", quien se perfilaba como sucesor de "El Mencho".

Audias Flores Silva, alias "El Jardinero" fue capturado este lunes 27 de abril tras una operación planeada por las fuerzas especiales de la Marina mexicana, en el estado de Nayarit, en donde se han originado disturbios luego de la aprehensión.

"El Jardinero" se perfilaba como el sucesor de Nemesio Oseguera, alias "El Mencho", como el líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Esta captura se da poco más de dos meses después de que "El Mencho" fuera abatido por las fuerzas de seguridad de México, tras un enfrentamiento armado en Tapalpa, Jalisco.

Videos han comenzado a circular en las redes sociales, en donde se observan negocios incendiados, los cuales habrían sido provocados por integrantes del CJNG, en represalia por la detención de Audias Flores Silva.

Mira los videos:

Tras la detención de "El Jardinero", el CJNG ordenó incendiar negocios en Tecuala, Nayarit, también se reportan enfrentamientos (Informacion en el enlace) https://t.co/27BM3j94mi pic.twitter.com/lrqrii0VTY — Blog del Narco México (@blogdelnarcomex) April 27, 2026

Tras la captura de Audias Flores, alias “El Jardinero”, identificado como exjefe de seguridad de “El Mencho”, se registraron actos violentos en varios puntos de Nayarit.



En Tecuala se reportaron incendios en negocios y detonaciones de arma de fuego. pic.twitter.com/yfwNH58Bfh — Azucena Uresti (@azucenau) April 27, 2026

#UltimaHora| el @NayaritGobierno pide calma a la población enmedio de quemas, bloqueos y actos delictivos como reacción a la captura del #Jardinero esta tarde en #Bucerias. varias poblaciones reportan incidentes graves. en #Tecuala la población pide que autiridades apoyen en… pic.twitter.com/lui0cZmnON — RAMIRO ESCOTO DIGITAL (RED) (@Ramiro_Escoto) April 28, 2026