Disturbios en Nayarit tras captura de "El Jardinero", sucesor de "El Mencho" (videos)

El Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) es el presunto responsable de incendiar negocios tras detención de "El Jardinero", quien se perfilaba como sucesor de "El Mencho".
EN CONTEXTO: México: capturan a líderes del narco, uno de ellos el posible sucesor de "El Mencho"
Audias Flores Silva, alias "El Jardinero" fue capturado este lunes 27 de abril tras una operación planeada por las fuerzas especiales de la Marina mexicana, en el estado de Nayarit, en donde se han originado disturbios luego de la aprehensión.
"El Jardinero" se perfilaba como el sucesor de Nemesio Oseguera, alias "El Mencho", como el líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Esta captura se da poco más de dos meses después de que "El Mencho" fuera abatido por las fuerzas de seguridad de México, tras un enfrentamiento armado en Tapalpa, Jalisco.
Videos han comenzado a circular en las redes sociales, en donde se observan negocios incendiados, los cuales habrían sido provocados por integrantes del CJNG, en represalia por la detención de Audias Flores Silva.