Diversidad genética del maíz guatemalteco es actualizada por CONAP

El científico César Azurdia presentó su libro "Maíces de Guatemala", una investigación fundamental que actualiza la información científica sobre la diversidad genética y los aspectos culturales relacionados con el maíz, consolidando a Guatemala como centro de origen. Este estudio, realizado en colaboración con CONAP y CATIE, es clave para la conservación del Patrimonio Cultural e Intangible de la Nación y para fortalecer la implementación del Protocolo de Cartagena ante los desafíos de la biotecnología.

César Azurdia presentó oficialmente el libro "Maíces de Guatemala: un acercamiento a su diversidad genética y a sus aspectos culturales relacionados", una publicación que marca un paso clave en la conservación y uso responsable del maíz en el país.





Representantes de instituciones nacionales participaron en la presentación del proyecto Bioseguridad CATIE–CONAP. (Foto: Sandra Sebastíán/Colaboradora)

Este estudio, realizado en el marco del proyecto de Bioseguridad CATIE–CONAP, es resultado de una amplia colaboración entre científicos, técnicos, instituciones nacionales e internacionales, comunidades y aliados estratégicos.

Su objetivo principal es fortalecer la implementación del Protocolo de Cartagena en Guatemala, y promover la protección de la biodiversidad frente a los desafíos actuales de la biotecnología.





El doctor César Azurdia presenta oficialmente el libro “Maíces de Guatemala” ante investigadores y autoridades del sector ambiental. (Foto: Sandra Sebastíán/Colaboradora)

Con esta publicación, Guatemala se posiciona como centro de origen y diversidad del maíz, actualizando por primera vez en décadas la información científica sobre este grano fundamental para los guatemaltecos.

Más que un cultivo

El maíz no es únicamente un cultivo en Guatemala. Es un símbolo cultural, espiritual e identitario para sus pueblos. Su relevancia es tal, que ha sido reconocido legalmente como Patrimonio Cultural e Intangible de la Nación.





El maíz, reconocido como Patrimonio Cultural e Intangible de la Nación, es símbolo de identidad para los pueblos guatemaltecos. (Foto: Sandra Sebastíán/Colaboradora)

Este nuevo estudio recopila y actualiza los primeros trabajos realizados desde el siglo pasado sobre las razas y subrazas del maíz en Guatemala, que habían quedado sin revisión durante décadas. La nueva información permite tomar mejores decisiones sobre su conservación y uso, adaptadas al contexto actual.

La investigación fue respaldada por el Consejo Nacional de Áreas Protegidas (Conap).

Quién es?

Su pasión por las plantas, la agricultura y la biodiversidad comenzó en desde muy pequeño, cuando ayudaba a su papá en las labores del campo en su natal San Andrés Itzapa, Chimaltenango, por ello decidió estudiar Perito en Agronomía, en la Escuela Nacional Central de Agricultura (ICTA).





Autoridades y colaboradores celebran la publicación que reafirma a Guatemala como cuna del maíz mesoamericano. (Foto: Sandra Sebastíán/Colaboradora)

"En aquel tiempo, ingresar a la Escuela era más complicado que ahora, y obtener el título, casi un lujo. Fui el primero en mi pueblo en lograrlo, y de los 210 estudiantes que entramos en mi promoción nos graduamos 105", recuerda.

En su historial académico es el siguiente: Ingeniero Agrónomo egresado de la Universidad de San Carlos de Guatemala; maestro en Ciencias en especialidad botánica, Maestro en Ciencias, especialidad genética, Universidad de California, Davis, Estados Unidos; Ph. D. Genética, Universidad de California, Davis, Estados Unidos.

Desde hace algunos años, junto a otros profesionales y expertos ha colaborado en la elaboración de variedad de material, el cual es empleado por estudiantes, profesionales e incluso instituciones a nivel nacional e internacional.

