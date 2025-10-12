Vacherot da la sorpresa y deja a Djokovic sin final en el Master 1000 de Shanghái

-

El sorprendente tenista monegasco Valentin Vacherot, número 204 del ranking y que accedió al torneo desde la fase previa, derrotó por 6-3 y 6-4 a Novak Djokovic (N.5) y se clasificó este sábado para la final del Masters 1000 de Shanghái.

A sus 26 años, Vacherot se convirtió en el primer tenista monegasco en ganar a un Top 10 en el circuito y en disputar una final de un Masters 1000 y se enfrentará el domingo al francés Arthur Rinderknech (N.54), quien curiosamente es su primo hermano, y que derrotó al ruso Daniil Medvedev (N.18) en tres sets, por 4-6, 6-2 y 6-4.

Vacherot presenció en directo la victoria de su primo y ambos, emocionados, se abrazaron sobre la pista tras confirmarse el pase de ambos a la final.

Este momento en la red entre Djokovic y Vacherot ♥️



- Novak: "Te lo mereces. Jugaste increíble. Sigue así".



- Valentin: "Fue un placer jugar al menos una vez contra ti. No te retires". pic.twitter.com/WcZJAF9m8R https://t.co/wtkVHWH7Wl — Tiempo De Tenis (@Tiempodetenis1) October 11, 2025

Sin restar méritos a la gesta del monegasco, Djokovic jugó disminuido físicamente en la sauna en la que se ha convertido la pista central de Shanghái.

El gigante serbio, que sigue sin ganar un Masters 1000 desde el de París a finales de 2023, no mostró su nivel habitual, con solo 9 golpes ganadores (por 22 de su rival), pero sobre todo fue ineficaz con su servicio.

De esta manera, habrá un campeón inédito en uno de los torneos que marca el cierre de la temporada en el circuito de tenis, en China.