Incidentes armados dejan dos fallecidos y un herido este mediodía de martes

-

La Ciudad de Guatemala y San José Pinula fueron escenario de tres incidentes armados reportados este mediodía de martes 28 de octubre. Entre las víctimas mortales se encuentran Daniel Alexander Paz y Josué Moisés Najarro González, este último fallecido en la colonia El Amparo II, Zona 7.

TE PUEDE INTERESAR: Reportan cuerpo en sábanas en bulevar principal de zona 4 de Mixco

Al mediodía de este martes 28 de octubre se registraron varios incidentes armados en distintos puntos de la ciudad, dos de ellos de manera casi simultánea en San José Pinula.

El primer incidente se reportó en la 39 calle A y 32 avenida, zona 7, colonia El Amparo II. Un hombre fue atacado frente a una vivienda marcada con el número 31-84. Al ser evaluado por socorristas se confirmó su fallecimiento.

Familiares que llegaron al lugar lo identificaron como Josué Moisés Najarro González, de 18 años.

(Foto: Bomberos Voluntarios)

De acuerdo con la información preliminar, la víctima habría sido atacada tras ser sorprendida mientras intentaba cometer un robo.

Bomberos Voluntarios localizaron el cuerpo en uno de los callejones del sector y notificaron a las autoridades para las diligencias correspondientes.

El segundo ataque se registró en la colonia Santa Sofía, San José Pinula, un hombre identificado como José Alfredo Salay Lorenzana, de 24 años, fue trasladado al Hospital General San Juan de Dios con una herida de bala en el abdomen.

(Foto: Bomberos Voluntarios)

Según versiones, se encontraba frente a la tienda donde laboraba cuando fue atacado por personas desconocidas.

El tercer incidente armado ocurrió casi una hora después en la 1 avenida 6-04, zona 3 de San José Pinula.

Socorristas confirmaron el fallecimiento de un hombre identificado como Daniel Alexander Paz, de 43 años, quien presentaba al menos siete impactos de arma de fuego.

(Foto: Bomberos Voluntarios)

Las autoridades fueron notificadas para iniciar las investigaciones y determinar las causas de los hechos.