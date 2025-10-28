Reportan cuerpo en sábanas en bulevar principal de zona 4 de Mixco

-

El cuerpo fue hallado con características similares a los anteriores hallazgos reportados. Sin embargo, las autoridades trasladaron el cuerpo a Inacif para determinar su identidad y las causas del fallecimiento.

En la madrugada de este martes 28 de octubre, los Bomberos Voluntarios fueron alertados sobre un bulto sospechoso que transeúntes localizaron a un costado de la carretera principal, en el inicio del bulevar El Naranjo, zona 4 de Mixco.

Al llegar al lugar, los socorristas confirmaron que se trataba del cuerpo de una persona envuelta en sábanas. Debido a las condiciones en que fue hallado, no fue posible determinar en el sitio si la víctima era hombre o mujer.

(Foto: Jorge Sente/Nuestro Diario)

Por medio de los socorristas se notificó a las autoridades correspondientes, quienes trasladarán el cuerpo al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) para realizar los análisis pertinentes que permitan establecer la identidad y las causas del fallecimiento.

Sobre el hallazgo

La alerta fue recibida por los socorristas, quienes relatan que una persona que salió a correr y se topo con "el bulto", por lo que alerto a los bomberos, "Es algo muy cruel, no se que fue lo que hizo, pero no es la forma en que alguien deba de morir", dijo el corredor a los agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), que también llegaron al lugar.

(Foto: Jorge Sente/Nuestro Diario)

Por su parte, Edwin Monroy, vocero de la PNC, comentó, "Por la forma en que han dejado los cuerpos todo parece que es una disputa interna que se esta dando dentro de las pandillas, es una lucha de poder, ya que la fuga de los principales cabecillas y que ahora se estén escondiendo deja sin mando a las clicas y eso hace que los que aspiran a tener más control quieran mandar a los que le son leales a los cabecillas, aunque las investigaciones aún están en proceso", dijo el vocero.

(Foto: Jorge Sente/Nuestro Diario)

En el kilómetro 22 de la ruta al Atlántico fueron localizados 7 cuerpos el pasado viernes, ayer 27 de octubre los socorristas localizaron dos cuerpos más y en el río las Vacas fue encontrado otro cuerpo, lo que sumaban 10 víctimas; por lo que con este hallazgo sería el cuerpo número once localizado con características similares en las últimas días.