¿Un estafador? Las fuertes acusaciones contra Eduardo Verástegui

Una investigación sacará a la luz las acciones que realiza el polémico actor, quien al parecer se aprovecha de la buena fe de sus admiradores.

El periodista Javier Ceriani reveló que Eduardo Verástegui pide donativos a través de fundación que ya no existe y convence a gente de invertir.

Verástegui, de 47 años, se ha caracterizado por ser muy religioso y recaudar donaciones para realizar labores altruistas; sin embargo, Ceriani contó que realizó una investigación con la cual demostraría que el actor y sus familiares estarían quedándose con esos recursos para vivir con lujos.

El conductor de “Chisme no like” mostró a TV Notas algunos documentos que lo comprobarían y resaltó que contará todo este supuesto fraude en una serie titulada “Líbranos del mal, amén”, que se estrenará este año en Netflix.

“Nosotros realizamos toda una investigación con una ruta que nos llevó a Eduardo Verástegui y a su fundación, Manto de Guadalupe, y encontramos que tiene el mismo modus operandi que el de un estafador.

“Después de que Ricky Martin fuera su pareja (1999-2001) y le pagaba el celular, Eduardo empezó a pedirle dinero a la gente, supuestamente para invertirlo en sus películas. Después vio que en la iglesia católica había dinero y se metió en eso”, resaltó Ceriani.

#DesayunoNacionaldeOración Cuando las voces se unen por el bien, la prosperidad y el futuro de México, muchas cosas buenas salen de allí. Gracias, Claudia Iriarte y todos los organizadores, por invitarme a pronunciar un llamado de unidad y de paz. pic.twitter.com/KR7YRDBekR — Eduardo Verástegui (@EVerastegui) March 25, 2022

Fuertes revelaciones

Según el periodista, desde que Verástegui abriera la fundación Manto de Guadalupe (2007) para ayudar a los necesitados, y la Clínica Guadalupe Center Medical (2010), en Los Ángeles, ha hecho que su familia se beneficie de los aportes de los donantes.

“Descubrimos que la fundación ya no existe y que ya no tiene que ver con la clínica; esta sigue trabajando, pero ahora la dirige un médico que dice que desde hace muchos años ya no tiene contacto con ellos”.

Según el denunciante, Verástegui ha desfalcado a sus donantes hasta por medio millón de dólares, entre quienes estarían Alexander Acha y el imitador de Gilberto Gless.

Según uno de los documentos mostrados por el periodista, Verástegui mintió a migración para llevar a su hermana a Estados Unidos.

La intención de Ceriani en dar a conocer esta información es que las personas abran los ojos para que se den cuenta del fraude que comete Verástegui.

“Quiero mostrar las incoherencias detrás de un hombre que ensucia el nombre de la Virgen de Guadalupe, y toda la vida amorosa y sexual que le encontremos.

Lo presentaremos en la serie ‘Líbranos del mal, amén’, que saldrá este año en Netflix. No es justo que se dé lujos a costa de engañar a la gente”, finalizó.

*Con información de TV Notas