Eduardo Verástegui asegura que no se vacunará pese a que tuvo Covid-19

El mexicano volvió a causar revuelo en redes sociales por difundir información contra las vacunas anticovid, esto pese a que se enfermó de Covid-19.

El pasado 20 de diciembre, el actor mexicano Eduardo Verástegui informó que se había contagiado de Covid-19, la noticia de inmediato causó polémica, pues el artista en varias ocaciones se ha declarado escéptico de las vacunas contra el virus.

Pese a que se enfermó, Verástegui volvió a mostrar su postura "antivacunas", fue a través de una serie de mensajes que compartió en su cuenta de Twitter.

Señaló que no se vacunará y dejó en claro que el virus del SARS-CoV-2 no le afectó de gravedad por lo que pudo librar la enfermedad y que ahora ya se encuentra más protegido. Sus mensajes no fueron bien recibidos por los usuarios, por lo que de inmediato se volvió víctima de una serie de críticas.

Controversiales mensajes

¡No me he vak…… ni me voy a vak……. ¡Feliz año 2022!”, escribió en un primer mensaje.

Posteriormente, volvió a manifestar que no se inoculó y no lo hará; desatando el descontento aún más de los internautas, quienes lo catalogaron como una persona que difunde información falsa en cuanto a las vacunas anticovid.