Capturan a hombre que vendía y compraba propiedades con documentos falsificados

Además se incautaron Q450,000 en efectivo durante los allanamientos.
En la zona 11 de Quetzaltenango fue capturado Mario "N", de 42 años, luego de ser sindicado por casos especiales de estafa, falsedad ideológica y uso de documentos falsificados.
La operación fue coordinada por la Division Especializada En Investigación Criminal (DEIC) respondiendo a una orden de captura que fue emitida por un juzgado de ese departamento.
El sindicado presuntamente se dedicaba a la compra y venta de propiedades utilizando documentos falsificados. Asimismo se realizó un allanamiento en otro inmueble donde se encontraron Q450,000 en efectivo, así como celulares, computadora y varios documentos.