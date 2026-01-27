Versión Impresa
Capturan a hombre que vendía y compraba propiedades con documentos falsificados

  • Por Reychel Méndez
27 de enero de 2026, 12:50
El sindicado presuntamente se dedicaba a la compra y venta utilizando documentos falsificados.&nbsp;(Foto ilustrativa: iStock)

Además se incautaron Q450,000 en efectivo durante los allanamientos.

En la zona 11 de Quetzaltenango fue capturado Mario "N", de 42 años, luego de ser sindicado por casos especiales de estafa, falsedad ideológica y uso de documentos falsificados.

La operación fue coordinada por la Division Especializada En Investigación Criminal (DEIC) respondiendo a una orden de captura que fue emitida por un juzgado de ese departamento.

El sindicado fue capturado por la DEIC (Foto: PNC)
El sindicado presuntamente se dedicaba a la compra y venta de propiedades utilizando documentos falsificados. Asimismo se realizó un allanamiento en otro inmueble donde se encontraron Q450,000 en efectivo, así como celulares, computadora y varios documentos.

Junto al efectivo se encontraron documentos falsos y equipos electrónicos que fueron confiscados. (Foto: PNC)
