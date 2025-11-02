Dodgers ganan su segunda Serie Mundial al hilo con dramática remontada ante Toronto

-

Los Dodgers tuvieron un cierre emocionante en la Serie Mundial de la MLB, al imponerse ante los Blue Jays de Toronto. Con esto, el equipo de Los Ángeles suma su tercer anillo desde 2020.

Con jonrones salvadores del venezolano Miguel Rojas y Will Smith, los Dodgers de Los Ángeles lograron este sábado un agónico triunfo 5x4 en la undécima entrada ante los Azulejos de Toronto con el que revalidaron el título de la Serie Mundial.

El equipo liderado por Shohei Ohtani se impuso en la eliminatoria por un global de 4-3 y es el primer bicampeón de las Grandes Ligas de béisbol desde el triplete de los Yankees de Nueva York (1998-2000).

La Serie Mundial más trepidante de los últimos años se resolvió en extra innings después de que los Azulejos dejaran escapar una ventaja de 4x2.

En la novena entrada, a dos outs de la derrota, el venezolano Miguel Rojas empató el marcador con un cuadrangular salvador para los Dodgers.

El cuadrangular del venezolano, que no la sacaba del parque en playoffs desde 2020, levantó de la lona a los vigentes campeones y terminó arruinando el sueño de Toronto de lograr su primera corona desde 1993.

"No intentaba batear un jonrón", afirmó Rojas. "Creo que este es el primero contra un lanzador diestro en todo el año y llegó en el momento más importante de mi vida y mi carrera".

Los Dodgers, que ya habían esquivado la derrota en el sexto episodio del viernes, se encomendaron para la apertura a un Ohtani con escaso descanso, que tuvo que ser retirado tras encajar un jonrón inicial de tres carreras de Bo Bichette.

El héroe del montículo terminó siendo su compatriota Yoshinobu Yamamoto que, menos de 24 horas después de abrir el sexto partido, dejó en blanco a los Azulejos en los 2 innings finales.

Yoshinobu Yamamoto STARTED Game 6 and FINISHED Game 7.



BASEBALL! #WorldSeries pic.twitter.com/q3Ep1NAuVM — MLB (@MLB) November 2, 2025

Últimos campeones de la MLB:

2025: Dodgers de Los Ángeles (4-3 ante los Azulejos de Toronto)

2024: Dodgers de Los Ángeles (4-1 ante los Yankees de Nueva York)

2023: Rangers de Texas (4-1 ante los Diamondbacks de Arizona)

2022: Astros de Houston (4-2 ante los Filis de Filadelfia)

2021: Bravos de Atlanta (4-2 ante los Astros de Houston)

2020: Dodgers de Los Ángeles (4-2 ante los Rays de Tampa Bay)

2019: Nacionales de Washington (4-3 ante los Astros de Houston)

2018: Medias Rojas de Boston (4-1 ante los Dodgers de Los Ángeles)

2017: Astros de Houston (4-3 ante los Dodgers de Los Ángeles)

2016: Cachorros de Chicago (4-3 ante los Indios de Cleveland)

Los equipos con más títulos de la historia (entre paréntesis la fecha de su último título):

1. Yankees de Nueva York 27 (2009)

2. Cardinals de San Luis 11 (2020)

3. Medias Rojas de Boston 9 (2018)

4. Atléticos de Oakland 9 (1989)

5. Dodgers de Los Ángeles 9 (2025)

6. Gigantes de San Francisco 8 (2014)