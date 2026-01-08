Don Ramón, de "El Chavo del 8", tendrá su propia serie en HBO

-

La serie busca rendir homenaje al legado de "Monchito".

Este año se expandirá el denominado Chespiritoverso con la producción de una nueva serie original centrada en Ramón, uno de los personajes más carismáticos y queridos de la vecindad.

El Chespiritoverso crece con una serie dedicada a Don Ramón. (Foto: X)

"¡Con permisito, llega Don Ramón! La nueva serie inspirada en el inolvidable personaje original de El Chavo del 8, muy pronto solo en HBO Max", fue lo anunciado en las cuentas oficiales de HBO Max.

El proyecto no contará la historia biográfica de Ramón Valdés, sino que será una reinterpretación del padre de la Chilindrina en formato de comedia.

La historia mostrará los inicios de Don Ramón en la vecindad. (Foto: X)

La trama principal se centrará en cómo Don Ramón llegó a la vecindad del Chavo y sus primeros meses viviendo en el apartamento 72.

El programa busca expandir la historia de los personajes creados por Roberto Gómez Bolaños tras el éxito de la bioserie titulada Chespirito: Sin querer queriendo. Por el momento, no hay una fecha de estreno oficial, pero se estima que podría estar lista para finales de 2026.

La producción no será biográfica, sino una nueva visión del personaje. (Foto: HBO Max)

Ramón Valdés

Fue un querido actor y comediante mexicano, conocido mundialmente por su papel como Don Ramón en El Chavo del 8. Su familia le inculcó el amor por el arte y es hermano de Germán Valdés (Tin Tan) y Manuel "El loco" Valdés.