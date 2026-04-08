Trump anunció alto al fuego e Irán acordó abrir el Estrecho de Ormuz

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Donald Trump anunció un cese al fuego por dos semanas. Irán aceptó garantizar la navegación por el estrecho de Ormuz.

El presidente Donald Trump declaró este martes 7 de abril que acepta suspender durante dos semanas semanas los ataques a Irán y que está dispuesto a un alto el fuego si Teherán reabre el estrecho de Ormuz, de importancia vital.

"Sujeto a que la República Islámica de Irán acepte la APERTURA COMPLETA, INMEDIATA Y SEGURA del estrecho de Ormuz, acepto suspender el bombardeo y el ataque contra Irán por un período de dos semanas", publicó Trump en las redes sociales poco más de una hora antes de que venciera el plazo que había establecido, tras conversaciones con mediadores paquistaníes.

"¡Esto será un ALTO EL FUEGO por ambos bandos!", escribió Trump.

OFFICIAL STATEMENT OF IRAN: pic.twitter.com/IZ9qoGpgK8 — The White House (@WhiteHouse) April 7, 2026

"La razón para hacerlo es que ya hemos cumplido y superado todos los objetivos militares, y estamos muy avanzados en un Acuerdo definitivo de PAZ a largo plazo con Irán, y la PAZ en Oriente Medio".

"Recibimos una propuesta de 10 puntos de Irán y creemos que constituye una base viable sobre la cual negociar", añadió.

El anuncio se produjo después de que Pakistán hiciera una propuesta de último minuto para evitar ataques masivos de Estados Unidos contra Irán esta noche.

President Donald J. Trump makes a statement on Iran: pic.twitter.com/9mqTayL0Q3 — The White House (@WhiteHouse) April 7, 2026

Irán acepta garantizar navegación por estrecho de Ormuz

"Casi todos los distintos puntos de conflicto del pasado han sido acordados entre Estados Unidos e Irán, pero un período de dos semanas permitirá que el Acuerdo sea finalizado y consumado", añadió Trump.

El ministro de Relaciones Exteriores iraní, Abás Araqchi, anunció que su país acepta reabrir el estrecho de Ormuz como parte de una tregua de dos semanas condicionada al cese de los ataques israeloestadounidenses.

"Si cesan los ataques contra Irán, nuestras poderosas fuerzas armadas cesarán sus operaciones defensivas", aseguró el canciller de la república islámica en la red social X.

"Durante un período de dos semanas, será posible un paso seguro por el estrecho de Ormuz en coordinación con las fuerzas armadas iraníes y teniendo en cuenta las limitaciones técnicas", añadió, momentos después de que Estados Unidos e Irán aceptaran negociar en Islamabad durante dos semanas una solución pacífica a la guerra en Oriente Medio.