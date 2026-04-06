Trump afirma que "todo" Irán podría ser "eliminado" el martes

El ultimátum que Trump le dio a Irán está por terminar.
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El presidente estadounidense, Donald Trump, declaró el lunes que Irán "entero" podría ser "eliminado" el martes por la noche.
"Todo el país podría ser eliminado en una sola noche, y esa noche podría muy bien ser la de mañana (martes)", afirmó en rueda de prensa.
Trump fijó para el martes por la noche un ultimátum a Irán para que abra el estrecho de Ormuz si quiere evitar ataques a sus infraestructuras energéticas.
48 horas
Tras un ultimátum de 48 horas que lanzó el sábado, Trump dijo en su plataforma Truth Social que "el martes será el día de las centrales eléctricas y el día de los puentes, todo junto en uno, en Irán. ¡¡¡No habrá nada igual!!!".
"Abran el jodido estrecho, bastardos locos, o vivirán en el infierno. SOLO MIREN", escribió el presidente, y añadió: "Alabado sea Alá".
Con información de AFP