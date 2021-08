Donan tabletas para estudiantes de escuela Nohemí Morales, fundada por Ricardo Arjona

La donación provino de una organización y un colegio de España enviada para los estudiantes de la primera escuela fundada por Ricardo Arjona en Guatemala.

Los estudiantes de la escuela Nohemí Morales, fundada por el cantautor Ricardo Arjona, recibieron una donación para continuar con su educación a distancia.

Un lote de tabletas se entregaron simbólicamente a los alumnos de educación primaria que siguen su formación a distancia debido a la pandemia del Covid-19.

Angela Fernández, subdirectora de la Fundación Adentro, mencionó que no solo se trata de una herramienta tecnológica, sino que también vienen cargadas con contenido para aquellos estudiantes que no cuenten con acceso a internet y puedan contar con una biblioteca amplia de conocimientos.

"Esta donación se llevó gracias al apoyo de la Asociación Eudacción y el colegio Olivar Monte Quinto de Sevilla, España.

Estudiantes de la escuela Nohemí Morales, fundada por @Ricardo_Arjona reciben un lote de tablets donadas por la asociación Educaccion de España @soy_502 pic.twitter.com/unXQwa1hd3 — Fredy Hernández (@FredyHSoy502) August 18, 2021

César Hernández, estudiante de quinto grado, dijo estar agradecido con el apoyo que les han dado y por tener un espacio para la educación y la formación musical.

"He visto que tenemos muchas cosas que no hay en otros lugares. A mí me gusta tocar batería, guitarra, congas. Aquí tenemos muchos sueños y aspiramos a ser alguien importantes en la vida", expresó el niño.

Héctor Zermeño, director de la escuela, expresó su agradecimiento con el donativo que apoyará a los niños.

Los niños agradecieron el apoyo para continuar con sus estudios a distancia. (Foto: Wilder López/Soy502)

"Estas tabletas serán monitoreadas por los maestros. Cada semana el maestro revisará junto al padre el dispositivo, revisar las tareas concluidas y cargar el nuevo material para las próximas tareas", explicó Zermeño.

Los niños de todos los grados de la escuela Nohemí Morales de Arjona contarán con el dispositivo, que también contará con su funda para su protección y cuidado.