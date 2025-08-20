Dónde comer en Zacapa: tres restaurantes recomendados

-

Opciones para comer en Zacapa: desde pollo en crema hasta quesadillas y parrilladas en restaurantes familiares.

Si tenés la oportunidad de visitar el departamento de Zacapa, contás con tres opciones para almorzar y cenar si te encontrás entre la cabecera y Estanzuela.

El primer lugar a considerar es Al Toque, situado sobre la 3a. calle de la zona 1 y a pocos pasos del parque central zacapaneco.





DMamá en la calzada Miguel García Granados, a la par del monumento, García Granados en Zacapa. (Foto: Juan Carlos Aquino/Colaborador)

El lugar ofrece variedad de almuerzos, alternando sus especialidades, los lunes (pollo asado con sopa), miércoles (pechuga rellena con jamón) y viernes (el tradicional pollo en crema), junto a otras comidas tradicionales.

También ofrece refrescos naturales, y aguas gaseosas. Al Toque atiende a sus comensales de 10:30 de la mañana a 3:00 de la tarde, y recibe pedidos a domicilio al teléfono 3013-6075.





DMamá, abierto desde siete ocho de la mañana a diez de la noche. (Foto: Juan Carlos Aquino/Colaborador)

En cambio, si te gustan los postres y los platos elaborados con tortilla de harina, podés dirigirte a DMamá, situado cerca del monumento a Miguel García Granados, zona 3 de la cabecera.

Aparte de sus pasteles, DMamá te invita a probar la quesadilla de pollo, la quesadilla de res, la sopa de huevo y especialidades como "el nene de mamá". Podés visitarlo de lunes a sábado, de 8:00 de la mañana a 10:00 de la noche.





La Bendición ofrece carne asada todos los días. (Foto: Juan Carlos Aquino/Colaborador)

Por último, si decidís visitar el Museo Palaeontológico y Arqueológico de Estanzuela, podés dirigirte al comedor y restaurante La Bendición.

Su local se encuentra en la entrada principal del túnel, a un costado de la quebrada ubicada en el barrio La Galera.





En comedor y restaurante La Bendición se atiende desde las 11:00 de la mañana a 3:00 de la tarde. (Foto: Juan Carlos Aquino/Colaborador)

Abre sus puertas de 11:00 de la mañana a 3:00 de la tarde, donde se puede disfrutar desde una parrillada familiar hasta el filete de pollo asado, chuleta ahumada y carne asada, acompañadas de longaniza y chorizo.

