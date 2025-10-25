Esto pasó con el camión que volcó en la ruta Interamericana

El camión iba sobrecargado y el piloto en estado de ebriedad.
EN CONTEXTO: ¿Qué pasó con el piloto del camión que volcó en la Interamericana?
Tras el conflicto de la detención del conductor, el camión habría sido “negociado” para ser trasladado al un taller particular, pero por intervención de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) de Mixco, fue decomisado.
Durante la revisión del camión que volcó en la carretera Interamericana, se encontró latas de cervezas, indicó a través de sus redes sociales el alcalde de Mixco, Neto Bran.
Por lo que fue trasladado al predio municipal "la Paralela" indicó Mynor Espinoza, vocero de la PMT de Mixco.
¿Multarán al piloto?
Según Espinoza, debido a que el piloto iba en estado de ebriedad, el caso quedó en mano de la Juez de Asuntos Municipales y del Organismo Judicial, quienes serán los encargados de establecer la multa correspondiente.
Este accidente, registro solo daño materiales.