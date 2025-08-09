¿Dónde ver la presentación del Barsa en el Joan Gamper?

-

Este domingo (1:00 p.m.), el Trofeo Joan Gamper enfrentará al Barcelona y al Como en el estadio Johan Cruyff, un escenario diferente al habitual, ya que no se jugará en el Camp Nou por las remodelaciones que están en curso. El encuentro se disputará ante unos 6 mil espectadores, que es la capacidad del estadio donde juegan regularmente el equipo femenino.

Este torneo será especial para Lamine Yamal, quien debutará con el número 10 en su camiseta. Además, será una oportunidad para que los nuevos fichajes del Barcelona, Joan García, Marcus Rashford y Roony Bardghji, se muestren por primera vez con la camiseta ante la afición culé.

Joan García y Rashford quizás sean los jugadores que más esperan los aficionados, por el cartel que traen en sus anteriores equipos. Bardghji, el joven sueco procedente del Copenhague, ha sido una de las grandes sorpresas en este mercado de fichajes.

Marcus es feliz pic.twitter.com/eqPEEsmAmM — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) August 9, 2025

Con la reciente lesión de Lewandowski, que estará fuera por tres semanas, Rashford podría tener la oportunidad de ocupar el puesto de 9 titular y ser la novedad en el once de Flick para este partido. En cuanto al rival, el Como italiano, dirigido por Cesc Fábregas, será el encargado de medir fuerzas con el Barcelona. El conjunto italiano cuenta con dos exjugadores del Barsa: Sergi Roberto y Álex Valle.

Este amistoso será el último para el equipo de Flick, antes de su debut en La Liga, programado para el próximo sábado frente al Mallorca.

¿Dónde ver el partido?

El Barcelona anunció que el partido del Joan Gamper será transmitido por su canal de YouTube. Al igual que en la gira por Asia, este duelo estará disponible para todo el mundo de forma gratuita en la plataforma de video más importante del mundo.