Doogie Houser regresa en un "reboot" de Disney Plus

Doogie Houser, la famosa serie de los 90s en la que Neil Patrick Harris (How I met your mother, Starship Troopers), era un médico siendo un niño, regresará a la pantalla

Disney+ se encargará de hacer un reeboot y en esta ocasión, una mujer será la protagonista.

Ricky Strauss, presidente de contenido y marketing de Disney+ anunció la nueva serie.

En la original un niño genio de 14 años terminó la carrera de medicina y se convirtió en el doctor más joven del mundo.En el primer episodio de la primera temporada Doogie cumple 16 años y hace su prueba de conducción.

La nueva versión contará las aventuras de Doogie Kameāloha, una niña genio que a sus 16 años ya practica medicina y se desarrollará en Hawaii.

"Hace treinta años un médico prodigio tomó al mundo por sorpresa y dejó un impacto profundo en la cultura popular. Kourtney y su equipo en 20th Television han creado una versión moderna de Doogie Houser que conectará con la audiencia global de Disney+", se lee en el comunicado.

La primera temporada tendrá 10 episodios y se estrenará en 2021 en Disney+. El guión estará hecho por Kourtney Kang (How I met your mother, Fresh off the boat). Además, será la showrunner.

