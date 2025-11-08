Dos accidentes de tránsito se registran en ruta al Atlántico este viernes (videos)

-

La ruta al Atlántico (CA-9 norte) fue escenario de un doble accidente este viernes, en jurisdicción de Sanarate, El Progreso, generando alta congestión vial. Los accidentes de tránsito se registraron en los kilómetros 60 y 56.

El primero de ellos se suscitó en el kilómetro 60, donde el conductor de un camión y su acompañante resultaron heridos.

Esto tras haber impactado con la parte trasera de un tráiler que se transitaba en el sector, por lo que el piloto había quedado por unos minutos atrapado entre los hierros retorcidos del vehículo.

Brigadas de Provial en regulación vehicular por colisión sobre km. 60 de ruta al Atlántico CA-9 Norte (Sanarate, El Progreso). Una persona lesionada, obstruye carril derecho al Sur.@GuatemalaGob@CIV_Guatemala@mingobguate@Diaz_1Miguel@surianobuezo pic.twitter.com/JYx9MRc4OX — PROVIAL-CIV (@ProvialOficial) November 7, 2025

Segundo accidente

Otro incidente se registró en el kilómetro 56 de la misma carretera, donde una camioneta y un picop se vieron involucrados.

Por motivos que se desconocen, el picop terminó a un costado de la carretera y a unos metros la camioneta que presentaba serios daños materiales.

Además, una de las personas heridas fue trasladada a un centro asistencial, debido a la gravedad de las lesiones que presentaba.