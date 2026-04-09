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Ministerio Público ingresa a la USAC tras bloqueo en la entrada al Campus Central

  • Por Reychel Méndez
09 de abril de 2026, 08:05
El Ministerio Público llega a la entrada de la USAC. (Foto: Fredy Hernández/Soy502)

El Ministerio Público llega a la entrada de la USAC. (Foto: Fredy Hernández/Soy502)

El ingreso a la USAC ha estado bloqueado desde las primeras horas de este jueves 9 de abril.

EN CONTEXTO:  Este es el panorama fuera de la USAC esta mañana

El Ministerio Público ingresó la mañana de este jueves 9 abril a la Universidad de San Carlos para realizar una inspección junto a la Fiscalía de Delitos contra el Patrimonio Cultural de la Nación en Guatemala.

MP y agentes de la PNC mantienen presencia en la USAC. (Foto: Fredy Hernández/Soy502)
MP y agentes de la PNC mantienen presencia en la USAC. (Foto: Fredy Hernández/Soy502)

El jefe de la fiscalía, Saul Sánchez, se encuentra dentro de la Usac junto a un grupo de expertos y periodistas que lo acompañan.

Ante este hecho, agentes de la Policía Nacional Civil se mantienen alrededor de la entrada de la USAC y brindando apoyo a los agentes del Ministerio.

Autoridades ingresan al Campus Central de la USAC. (Foto: Fredy Hernández/Soy502)
Autoridades ingresan al Campus Central de la USAC. (Foto: Fredy Hernández/Soy502)

Además, en la entrada del campus, los manifestantes colocaron un centro de acopio.

(Foto: Fredy Hernández/Soy502)
(Foto: Fredy Hernández/Soy502)

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