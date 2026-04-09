Ministerio Público ingresa a la USAC tras bloqueo en la entrada al Campus Central

El ingreso a la USAC ha estado bloqueado desde las primeras horas de este jueves 9 de abril.
EN CONTEXTO: Este es el panorama fuera de la USAC esta mañana
El Ministerio Público ingresó la mañana de este jueves 9 abril a la Universidad de San Carlos para realizar una inspección junto a la Fiscalía de Delitos contra el Patrimonio Cultural de la Nación en Guatemala.
El jefe de la fiscalía, Saul Sánchez, se encuentra dentro de la Usac junto a un grupo de expertos y periodistas que lo acompañan.
Ante este hecho, agentes de la Policía Nacional Civil se mantienen alrededor de la entrada de la USAC y brindando apoyo a los agentes del Ministerio.
Además, en la entrada del campus, los manifestantes colocaron un centro de acopio.