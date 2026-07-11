Identifican a joven que murió en accidente de tránsito en la calzada Roosevelt

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Según se logró establecer, la víctima se dirigía a su trabajo cuando sufrió el percance vial.

La Policía Nacional Civil (PNC) confirmó la identidad de la mujer que falleció durante un accidente de tránsito registrado la madrugada del jueves 10 de julio en la calzada Roosevelt, en jurisdicción del municipio de Mixco.

De acuerdo con la información oficial, la víctima fue identificada como Rubí Susy Alejandra Reyes Villatoro, de 30 años, quien murió a consecuencia de un politraumatismo sufrido tras el percance vial.

Según el reporte de las autoridades, Reyes Villatoro se desplazaba a bordo de una motocicleta cuando impactó contra un camión en el kilómetro 14.8 de la calzada Roosevelt, en dirección hacia la Ciudad de Guatemala.

Los cuerpos de socorro fueron alertados durante las primeras horas del 10 de julio y, al llegar al lugar, confirmaron que la motorista ya no contaba con signos vitales debido a la gravedad de las lesiones.

Posteriormente, fiscales del Ministerio Público se presentaron en la escena para realizar las diligencias de procesamiento, recabar indicios y ordenar el levantamiento del cuerpo, como parte de la investigación para determinar las circunstancias en que ocurrió el hecho.

El accidente también provocó complicaciones en la movilidad vehicular durante varias horas, ya que únicamente dos de los cuatro carriles con dirección a la capital permanecieron habilitados mientras se desarrollaban las diligencias de las autoridades.

Con la identificación oficial de la víctima, las investigaciones continúan para establecer las causas que originaron el choque entre la motocicleta y el vehículo de transporte pesado.