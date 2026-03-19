Dos hombres son condenados a 84 y 92 años de prisión por múltiple crimen

Los ahora sentenciados cometieron un ataque armado que dejó personas fallecidas y heridas de bala, en 2024.
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El Ministerio Público (MP) informó este miércoles 18 de marzo que dos hombres fueron sentenciados a varios años de prisión por distintos delitos.
La Fiscalía Municipal de Villa Nueva logró que el Tribunal Primero de Sentencia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente de ese municipio condenara a Brian P. y a Felipe R. a 84 y 92 años de prisión, respectivamente.
Brian P. fue sentenciado por los delitos de asesinato, portación ilegal de armas de fuego de uso civil y/o deportivas, y atentado con agravaciones.
Mientras que, Felipe R. por asesinato; tenencia o portación ilegal de armas de fuego con número de registro borrado, alterado o no legalmente marcada por la Digecam; atentado con agravaciones específicas y promoción y fomento.
El 21 de julio de 2024, los ahora sentenciados atacaron con armas de fuego a varias personas, tres de las cuales fallecieron y cinco más resultaron heridas, según indicaron las autoridades.