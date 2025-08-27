Versión Impresa
Capturan a dos deportados por violencia contra la mujer

  • Por Susana Manai
27 de agosto de 2025, 07:22
Ambos capturados quedaron bajo custodia de las autoridades guatemaltecas. (Foto ilustrativa: istock)

Ambos detenidos enfrentan cargos por el delito de violencia contra la mujer. 

En la Fuerza Aérea Guatemalteca, dos guatemaltecos que llegaron al país en condición de deportados fueron entregados a las autoridades nacionales debido a procesos judiciales pendientes.

Uno de los capturados, identificado como Yener "N", de 47 años, tiene una orden de captura emitida en abril de 2024 por un juzgado de San Marcos, acusado de violencia contra la mujer en su manifestación física.

El segundo, Santiago "N", de 34 años, también enfrenta cargos por el mismo delito y era requerido por un juzgado de Guatemala desde mayo de 2025.

Ambos fueron detenidos por el delito de violencia contra la mujer. (Foto: PNC)
Ambos quedaron bajo resguardo de las autoridades para la continuación de sus casos legales.

