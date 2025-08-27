Las imágenes de "Gaviotas" tras motín y toma de rehenes

Las imágenes revelan los daños que sufrió el inmueble ubicado en la zona 13 capitalina.
El Centro Especializado de Reinserción Juvenil (CER I), mejor conocido como "Gaviotas", ubicado en la zona 13 de la ciudad de Guatemala quedó con daños en su interior, tras el motín protagonizado por los recluidos.
En las imágenes compartidas por la jueza Verónica Galicia se pueden observar la forma en la que quedaron las puertas y paredes de "Gaviotas".
"Lo que queda después de un motín. El recuento de los daños en el CER1, lo que hace la irresponsabilidad de jóvenes que no valoraron lo que se les dio, ya están reparando las instalaciones para albergar a otros jóvenes que esperemos sepan aprovecharlas", indicó Galicia.
En contexto
Los reclusos habían ocasionado un incendio en el interior, luego de haber usado como rehenes a cuatro colaboradores del centro, los cuales se encargan de ingresar comida diariamente.
La intención que tenían los internos, quienes son integrantes de la pandilla denominada Mara Salvatrucha, era negociar la salida de sus líderes de la cárcel Renovación I, ubicada en Escuintla, según indicó el Ministro de Gobernación, Francisco Jiménez.
Posteriormente, con ayuda del Comando Antisecuestros y Fuerzas Especiales de la Policía Nacional Civil (PNC) se logró volver al orden en el Centro Juvenil "Gaviotas", explicaron las autoridades.