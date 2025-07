Fiscal de EEUU insta a denunciar a exparejas para que sean deportadas

-

El fiscal de Florida animó a la población a comunicarse con su oficina afirmando que están dispuestos a colaborar en esos procesos.

James Uthmeier, fiscal general de Florida provocó diversas reacciones tras invitar públicamente a los ciudadanos a reportar a sus exparejas sin estatus migratorio legal en Estados Unidos.

A través de una publicación en su cuenta X (antes Twitter) el funcionario compartió un caso reciente en el que una persona denunció a su expareja por comportamiento violento, lo que llevó a las autoridades a su detención y posible expulsión del país.

We recently got a tip from someone whose abusive ex overstayed a tourism visa. He is now cued up for deportation.



If your ex is in this country illegally, please feel free to reach out to our office. We’d be happy to assist. — Attorney General James Uthmeier (@AGJamesUthmeier) July 22, 2025

Según explicó, el individuo detenido había ingresado al territorio estadounidense con un visa de turista que ya estaba vencida y no había realizado ningún trámite para regularizar su situación migratoria ni regresar voluntariamente a su país de origen.

En su mensaje, Uthmeier animó a la población a comunicarse con su oficina en situaciones similares afirmando que están dispuestos a colaborar en estos procesos.

From domestic abuser to deported loser.



ICE Tip Line: 866-DHS-2-ICE https://t.co/G7nRqXi2U2 — Homeland Security (@DHSgov) July 22, 2025

Por otro lado, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) respaldó esta iniciativa al compartir la publicación, junto con información de contacto del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) para facilitar las denuncias.

El fiscal Uthmeier ha estado al frente de propuestas como la creación del centro de detención migratoria conocido como Alligator Alcatraz, lo que reafirma su compromiso con el fortalecimiento de las políticas de control migratorio en el Estado.

*Con información de Nuestro Diario

